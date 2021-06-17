「互噴口水」慶解封 加州玩命派對 我的口水射進你嘴裡

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「為了慶祝戰勝瘟疫...就讓你我吃點彼此的口水吧！」全美國COVID-19累積病例與死亡數最多的加州 ，15日開始正式進入了「防疫大解禁」，全州已接種疫苗 者，在絕大多數狀況下，將可不用再戴口罩、不用在意社交距離；州內所有的餐廳、酒吧、娛樂設施遊樂場，也獲准重返100%內用營運——換句話說，作為全美第一個頒布「封城令」的加州，終將在疫情 慘烈的15個月過後，恢復「以前的生活」。

照片中的「口水互噴」，是6月15日加州大解封的當晚、洛杉磯的「封印解除狂歡派對」，一名飲酒狂歡的慶祝民眾（攻方），自願上台與夜店表演的網路搞笑團體《人體噴泉》（Human Fountains，受方）接力互噴。

但這種荒謬無比的表演形式，在過去15個月裡卻是絕對不可以的「玩命禁忌」——因為近距離的飛沫接觸或體液交換，絕對是傳染COVID-19病毒的特快途徑。正也因此，透過「互噴口水」來慶祝防疫解禁，也就成為加州民眾「唾棄病毒」慶祝走出疫情的極致反應。

加州的這波防疫解禁也被稱為「盛大解封」（Grand Reopening）。這是因為累積超過381萬人染疫（全州人口將近10分之1）、死亡人數達6萬3,000多人的加州，目前全境3,800萬人口已有57%施打了至少一劑疫苗；今年1月份疫情爆炸、高峰每日染疫4萬5,000人的駭人慘況，也成功降到了日均新增病例1000人以下，就算過去一個多月來逐級解封，新增病例也都穩定下滑，在大解封前夕的7日平均日增病例也控制在899人以下。

去年「解封失敗」的餘悸猶存，加州政府，特別是民主黨籍的州長紐森本回也不敢大意。 圖／美聯社

各種數據都樂觀顯示之際，終於鬆一口氣的加州政府才決定大解禁——除了學校、醫院、安養院探視、大眾交通運輸工具與其轉運點...等「特殊場所」之外，已接種疫苗的人將不需要繼續戴口罩、保持社交距離；各種娛樂場所、餐廳、酒吧與夜店，也都能恢復100%接客營運量，日常的基本活動也將自此「恢復正常」。

事實上，加州本次的「大解封」之所以讓一般民眾如釋重負，也是因為去年夏天曾發生過「解封後疫情自爆」的崩潰慘事。在2020年3月疫情襲美後，加州雖然是全美第一個宣佈封鎖的州政府，但在民怨與經濟壓力之下，加州卻選擇在同年6月、趁著夏季疫情趨緩而逐步解封，沒想到一解放就收不了心，加州疫情也一路從秋天爆炸到2021年春天，最後成為全美疫情與死亡人數最慘烈的地區。

正也因為去年「解封失敗」的餘悸猶存，加州政府本回也不敢大意——特別是民主黨籍的州長紐森（Gavin Newsom）就被譴責防疫不力，很可能將在今年稍晚面對加州選民的「罷免投票」——最終在多階段的壓力測試與評估後，才終於搶在美國7月國慶前解除防疫封印。

但解封之後一切就歲月靜好了嗎？加州政府表示：雖然全加州人口中，已有48％居民「完成接種」（打完兩劑疫苗或一劑疫苗），但理想上完全接種的人口，應該要拉到75~85%以上才能安心；更何況美國未成年者的疫苗接種才剛開始不久，12歲以下兒童也尚未獲FDA批准接種疫苗，因此雖然商業活動最大程度的解禁，但距離「 COVID消滅」仍還有一小段距離。

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雖然美國的疫苗供應已經無虞，但加州北部、中部谷地的農業地區，以及都會區的拉丁裔與非裔年輕人，仍有不少民眾拒打疫苗。再加上當前的群體免疫基數中，有不少人是「染疫康復後的自帶抗體」，這些自帶免疫力的康復者，是否能對抗Delta病毒株等新型變種的未來侵襲？公衛專家也都不敢大意。

除此之外，美國許多中小企業——特別是基層服務業與製造業——在疫情逐步解禁後，都遭遇到了極為嚴重的「大缺工」人力荒。這一部分是產業結構受到疫情的影響還在重整，一部分則是中下階級民眾對於「疫情結束」的信心不足而寧可續領「防疫救濟」的過渡期。因此在短期狂歡之後，美國社會會有怎樣的轉變？各方的變化與觀察才正要開始。

回過頭來，所謂的《人體噴泉》又是什麼呢？這其實是從抖音發跡的美國3人搞笑團體，簡單的來說就是一直噴水一直噴、和音樂噴泉一樣的「嘴砲水舞」。但相關搞笑極度不適合在防疫期間表演，是略顯匪夷所思、但高度危險性的「破口行為」。