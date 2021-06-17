最高法院「歐記健保」判決 在哪4大方面切身影響民眾？

美國醫療保險版圖因為歐記健保的誕生而隨之更動，圖為紐約一名醫護人員。(美聯社)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)推出11年來，歷經共和黨陣營多次挑戰，最高法院17日裁定繼續保存。保障消費者帶病投保(pre-existing conditions)權益的條文，堪稱可負擔健保法法案裡最受歡迎的條款，保險公司不得拒絕有病史的民眾投保，也不得對帶病投保民眾收取較高保費 。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)指出，歐記健保上路之前，將近5400萬美國民眾，約為者全美非老年人口的27%，在醫療保險市場淪為「無法保險」(uninsurable)族群。歐巴馬政府公布統計則指出，如果沒有可負擔健保法，大約1億3300萬名美國民眾將因為個人健康狀況而遭保險公司拒保，或者面臨保險福利縮水、保費增加等狀況。

美國有線電視新聞網(CNN)分析，過去一年來，新冠疫情肆虐之際，歐記健保成了許多失業民眾的安全網，也讓原本沒有保險的民眾獲得醫保。統計顯示，從2020年3月以來，登記參加歐記健保與聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的人數，雙雙上升。

美國醫療保險版圖因為歐記健保的誕生而隨之更動，可分以下層面：

個人保險市場

歐記健保對個人市場影響最深，統計顯示，截至2021年2月為止，約有1130萬民眾登記參加歐記健保。可負擔健保法除了禁止保險公司根據消費者病史收取保費之外，還禁止保險公司對消費者保險福利訂定年度或終身上限。法案內容對投保民眾每年的自付額則訂出上限，且規定保險公司必須為民眾提供更多服務，包括藥品給付、妊娠照護以及心理健康服務等。

歐記健保禁止保險公司對婦女收取較高保費，也規定保險公司對於老年人消費者的保費收取，不得比年輕人消費者保費多出三倍。

法案當中推出健保交易機制(health insurance exchanges)，讓美國民眾可以挑選保險方案，並讓聯邦政府為中低收入民眾提供購買保險補助，可以讓民眾以收入10%的費用買到醫療保險。對於低收入投保民眾，法案當中對於自付額(deductibles)與自付款(co-payments)都設有限制。

白卡

歐記健保上路前，絕大多數白卡參加者為低收入民眾、身心障礙者及老年人，但歐記健保推出後，讓年收入為貧窮線標準138%的低收入成年人也可以參加白卡，以目前標準來看約為個人年收入1萬7800萬元的民眾。根據這項法案架構，全美38州及華府特區通過法律擴大白卡參加資格，根據拜登政府統計，截至2020年12月為止，約有1480萬民眾因此得以獲得醫療保險。

紅藍卡

參加聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)的6100萬名老年人及身心障礙民眾，因為歐記健保推出而得以繳交較低保費、自付額以及其他醫藥費用相關開銷。根據歐記健保，紅藍卡民眾獲得免費疾病防治服務，例如乳癌、大腸癌、心臟病及糖尿病篩檢，紅藍卡藥價價差也因為可負擔健保法而在2020年裡得以完全消除。

不過，對於較高收入紅藍卡持有人來說，歐記健保上路之後保費開銷略增，較高收入民眾的藥價也跟著調漲。

雇主贊助保險(Employer-sponsored insurance)

歐記健保規定，員工50人以上的公司必須提供價格合理的醫療保險，讓每周工時至少30小時的勞工參加。對於全美1億5000萬名原本就透過雇主取得醫療保險的美國民眾來說，歐記健保影響不多，但每周工時30小時的條款則讓某些原本被視為兼職的勞工因此得以獲得醫保。

另外，歐記健保規定兒女在屆滿26歲之前，都可以繼續留在父母的醫療保險方案當中。美國有線電視新聞網分析，這項條款是可負擔健保法最受青睞的亮點之一，過去幾年來有助於降低年輕人的無法保險比例(uninsured rate)。