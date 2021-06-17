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小鎮幸運兒中樂透7億多頭獎 外州陌生人都想分杯羹

記者顏伶如／綜合報導
馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧1月產生勁球樂透頭獎得主。示意圖。(Getty Images)
馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧1月產生勁球樂透頭獎得主。示意圖。(Getty Images)

居民約僅1200人的馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧(Lonaconing)，今年1月誕生獨得勁球(Powerball)樂透頭獎7億3110萬元彩金的幸運兒。馬里蘭州允許樂透頭獎得主匿名領獎，華盛頓郵報報導，雖然樂透得主身份迄今成謎，幾乎所有人都想來分一杯羹，外州陌生人前來尋找樂透得主想要借錢，鎮上居民則主張頭獎得主應該捐錢改善地方建設。由於找不到樂透得主，賣出中獎彩券的小店老闆則成了各方人士請託對象。

這筆六碼全中的勁球彩金創下馬里蘭州史上最高，也是美國樂透史上第五高樂透彩金。根據規定，頭獎得主可以分29年領取7億3110萬元彩金，每一年較先前一年多得5%，或者選擇一次提領，稅後實拿5億4680萬元。全美只有七州允許樂透得主匿名領獎，馬里蘭州是其中之一。

華盛頓郵報，1月得獎的頭獎得主選擇匿名領獎，因此身份資料迄今並未公開。不過，小鎮居民言之鑿鑿，一名76歲祖父就是得獎幸運兒，被謠言點名的居民則忙著澄清。來自喬治亞州、俄亥俄州的陌生人則跑來羅納康寧想找樂透得主借錢，理由包括家人生病、農場面臨倒閉等，也有人說想去歐洲旅遊卻非常缺錢。

賣出得獎彩券的柯林商店(Coney Market)負責人拉文斯克羅夫特(Richard Ravenscroft)說，收到一名喬治亞州婦女來信要求贈送鏈鋸，也有外州人士提出要求，希望樂透得主幫忙鋪車道。

拉文斯克羅夫特說：「大家不知道頭獎得主是誰，但知道我的名字，所以就跑來找我。」

他說，住在數千哩外的民眾寄錢到店裡，要求小店員工幫忙買樂透彩券，希望沾沾喜氣。也有來自別的城鎮的消費者，特別開車前來購買跟1月勁球頭獎得獎號碼一模一樣的彩券：40、53、60、68、69以及特別號 22。

羅納康寧居民之間流傳，中獎號碼其實是頭獎得主家人的年紀，但報導指出，這張頭獎彩券是電腦選號。

拉文斯克羅夫特說，一名來自維吉尼亞州北部的男子在店裡理論一整天，聲稱頭獎彩券遺失，要求重新申請彩金，後來有州警前來，確保這名男子沒有出現瘋狂行為。

柯林商店經理班尼特(Debbie Bennett)說，當地居民對於頭獎得主身份討論熱烈，不少民眾主張頭獎得主應該把錢捐出來造福鄉里，因為小鎮貧窮率高達24%。她說，有些居民發現有人買了新車或新房子，揣測可能就是樂透得主，雖然說得繪聲繪影，但到頭來可能全部猜錯。

馬里蘭州 勁球 喬治亞州

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