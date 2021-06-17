美西致命熱浪提早到 亞歷桑納、內華達州飆破115度

熱浪來襲，圖為猶他州鹽湖城居民16日在灑水器旁消暑。(Getty Images)

夏天還沒到，美西地區已經因為熱浪、乾旱提早降臨，居民生命安全飽受威脅，水荒問題持續惡化。紐約時報 報導，亞歷桑納州與內華達州被高溫 烤成炙熱狀態，本周溫度都飆破華氏115度，醫師警告民眾要當心柏油路可能導致三級燙傷。這個月當中陸續出現的各種狀況，將是入夏之後美西各州與城市即將面臨極度氣候挑戰的預告。

從蒙大拿州到加州 南部，絕大多數美西地區近來出現異常高溫，共計約5000萬民眾住在發布高溫警報的地區。加州棕櫚泉(Palm Springs)、猶他州鹽湖城(Salt Lake City)與蒙大拿州比爾林斯(Billings)各自打破當地最高溫紀錄。

位於亞歷桑納州、內華達州交界的米德湖(Lake Mead)，是全美規模最大的人造湖兼水庫，為分布於美國西南三州及墨西哥境內共計2500萬民眾供水，但現在蓄水量卻降至1937年以來的最低點。不少加州農民紛紛放棄農作物，將僅存用水保留給仍有希望搶救的項目，某些社區則開始討論是否分區供水。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)氣候科學家史韋恩(Daniel Swain)指出：「我們距離野火季節與旱季的尖峰時期，其實仍有頗長一段距離。」他說，各種狀況在有機會好轉之前，恐將變得更為嚴重。

燃燒石化油料導致的全球暖化，多年來讓美西變得逐漸乾熱。紐約時報報導，美西乾旱問題創下二十年來最嚴重，熱浪則頻頻打破高溫紀錄，雙重因素交叉作用之下，讓整個區域彷彿置於烤炙狀態。

報導指出，極端高溫是全球暖化最明顯的指標，也是殺傷力最強的。統計顯示，亞歷桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)去年至少有323年因為極度高溫而死亡。

密西根大學(University of Michigan)氣候科學家奧維爾派克(Jonathan Overpeck)說，美國西南部遭到氣候變遷摧殘的程度，幾乎比美國其他地區都要深遠。他說，今天狀況雖然看起來非常糟糕，「如果我們沒辦法讓全球暖化得以控制，這種狀況可能就是最好的」。

報導指出，由於氣溫估計進一步升高，西部地區必須忍痛採取緊急措施且付出巨額成本，才能讓問題不至於越演越烈，例如重新設計城市規畫，打造可以耐高溫的環境，節約用水，並且改善供電系統，讓電力可以禁得起極端氣候考驗。