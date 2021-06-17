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台實控的東沙島孤懸南海 恐成美中的火藥桶

編譯季晶晶/ 綜合報導
東沙島。（軍聞社）
東沙島。（軍聞社）

彭博資訊報導，中國的28架軍機周二飛過台灣附近天空時，沿襲一種令美國和台灣軍方提高警惕的模式。

由轟炸機、戰鬥機、預警機和偵察機等組成的解放軍機隊，一部分從中國沿海起飛後，向東繞至台灣南端附近，其餘則一路向南，接近南海的東沙島後折返。

自去年9月16日台灣軍方開始發布詳細動態以來，解放軍平均每周一次飛近東沙島。如果把台灣劃在東沙和中國之間的防空識別區算進來的，類似巡航幾乎每天發生。

根據彭博，這標誌北京對台北當局，以及台北成功爭取到美國更多支持的不滿。拜登領導的美國政府已加強在東沙島附近的偵測飛行，推升全球兩支最強大軍隊之間發生對峙或衝突的風險。

中國對東沙島的關注符合國家主席習近平的幾個目標，也凸顯台灣的防禦弱點。此一策略也試探華府安全承諾的限度，是否會為了防衛離最近的美國軍事基地也有數百英里遠的東沙島，而不惜與中國開戰。

空中巡航表明，北京對台灣發動打擊有不同選項，根本無需跨越130公里寬的台灣海峽實施登陸戰。占領距離香港比台灣更近的東沙島，可以為中國未來的軍事行動提供新平台，卻不至於引發與美國的全面衝突。

所有的軍事活動都增加對抗的風險，2001年4月美國海軍一架EP-3偵察機與中國一架殲-8戰鬥機相撞爆發危機，美機迫降海南島後24名機組人員被扣押11天。

亞洲安全的獨立專家Shirley Kan說：「考慮到中國人民解放軍在台灣和其他國家附近採取的行動，我擔心發生導致悲慘結局的意外衝突。中國在玩危險遊戲。」

另據路透報導，美國眾院兩黨議員將在本周提出「台灣和平與穩定法案」，尋求增加美國對台灣的支持，但新版議案並不主張改變美國長期以來的戰略模糊立場。提案的民主黨籍眾議員Ami Bera說，儘管美國對台灣問題感到擔憂，但不該向北京發出支持台獨的訊號：「我們最不希望看到的就是中國誤解美國和世界對過去非常有效的一個中國政策的承諾。」

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