世界OnAir／18歲參選主計長 「從未有人質疑我的年齡」

18歲的潘佳仁正投入紐約市主計長競選活動。

18歲，是在運動場上奔跑、或窩在家裡玩遊戲機的年齡，雖然有資格投票 ，但是要出來參選公職，似乎距離有些遙遠。梳著不屬於這年紀的髮型、穿著一套略顯成熟的西裝，18歲的潘佳仁(Alex Pan)重申自己參選2021年紐約市 主計長的理念；事實上，他已經展開競選活動，每天都有跑不完的行程。針對最常被提到的年齡問題，潘佳仁自信滿滿地說，「從來沒有人攻擊、質疑我的年齡」。

「你覺得投票給那些在公務體系打滾二、三十年的人，紐約市有變得更好嗎？如果可以改變，Why not？」操著一口生硬中文的潘佳仁，來自移民家庭，在紐約出生長大，暑假後即將成為俄亥俄州丹尼森大學(Denison University)二年級生，決定主修政治的他，對於為何參選有一番獨特見解，「市長選舉雖然熱鬧，但市府預算該怎麼花，錢花得值不值…這麼大的權力，都掌握在主計長手上」。

提起參選的動機，潘佳仁笑說，是來自他在洗牙時，與牙醫談到醫療保險問題而激起的。他說，不管競選任何公職，都是要讓人民有屋住、有飯吃，不用擔心在街上會被搶、被打，如果這些基本的都做不好，奢談其他。潘佳仁說，美國是個自由民主的社會，既然他有權參選，「那就去做吧，就像祖輩、父母來到這裡，有夢就去追吧！」

潘佳仁的競選團隊和其他參選人最大的不同是，他們都是義務幫忙的志工，有的是他在街上認識的，有的是他身邊的朋友、同學，例如競選經理是他十年未見的小學同學，彼此唯一的共同點是，都未滿20歲。讓潘佳仁最引以為豪的是，競選活動開跑至今，「我們只花了280元」。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到紐約市選舉史上最年輕的主計長參選人潘佳仁，聽聽他的參選政見，也讓還不認識潘佳仁的選民，在22日初選投票前夕多一個選擇。正如潘佳仁所說，就算今年他無法勝出，未來大家一定還可以在各項競選活動中看到他。身為少數族裔，他會堅持從政這條路，繼續傾聽市民聲音，為需要他的市民爭取權益。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。