Fed本周開會 要留意五大「鷹式威脅」

Fed本周決策預料將按兵不動，但要留意Fed可能透露的五種「鷹派」訊息。(路透)

美國 聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）於15-16日召開決策會議，將於美東16日下午2時公布決策，預料決策聲明的核心內容仍將維持充分「鴿派」的立場，因此，最近幾周來美元偏弱及利率 走勢有利的市場基調也將不變。

不過市場已經預先反映這種結果，而「尾部風險」在於FOMC的態度比預期偏向「鷹派」。

FOMC若意外地偏向「鷹派」，決策聲明可能會出現什麼改變？

一、Fed可能決定，現在是稍微轉向「鷹派」的適當時機，因為經濟復甦勢頭良好，而金融情勢極度寬鬆；如果市場利率上升，且股價回跌，金融情勢仍有堅實的緩衝能力。不過，Fed雖可能改變用語，但不會說重話，也仍會形容通膨上升只是「過渡性」現象，勞動市場仍然有待療癒。

二、Fed主管貨幣政策副主席克拉瑞達等重量級官員，已公開表示可以在未來的會議討論縮減購債規模，因此在這次會議中也可能討論此事。但主席鮑爾及多數有投票權的決肏委員，仍非常可能站在以威廉斯（紐約 聯邦準備銀行總裁，FOMC副主席）為首的「鴿派」這一邊。克拉瑞達本人很可能決定，先不要在這次會議出現官員意見相左的場面，也就是不太可能對決策提出異議。

三、Fed可能必須改變決策聲明的「通膨一直低於長期目標」措辭，因為這已並非實情。但也很難想像FOMC會針對「平均通膨目標」的明確定義，達成充分共識，這也將牽動市場。

四、若決策官員大談「退場」事宜，可能會聚焦於房貸擔保證券（MBS），因為這將有助於降低房市熱度。但這種可能性不高，因為這將使Fed釋放的訊息更加複雜。

五、要觀察會後公布的2022年或2023年核心通膨率（PCE平減指數）預測，若分別從3月時預測的2%及2.1% 向上修正，那麼利率「點狀圖」修正（幾乎已可確定會如此）的效應將被擴大。但若Fed相信通膨震撼只是「過渡性」的，則通膨預估將維持不變。