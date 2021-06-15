驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

美國 1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢(Shelby Houlihan)由於同化類固醇(anabolic steroid)檢測 呈現陽性，遭到禁賽四年命令，參加奧運比賽夢想泡湯。不過霍利漢發表聲明表示，因為吃了包有豬肉的墨西哥捲餅(burrito)，才會導致被驗出體內有類固醇。

獨立機構「田徑誠信委員會」(Athletics Integrity Unit)檢驗結果顯示，霍利漢的同化類固醇那濁隆芬(nandrolone)檢測出現陽性。

霍利漢14日在Instagram發表聲明表示，這個結果有如晴天霹靂。28歲的她也說，檢測結果陽性都是因為受檢之前吃了包有豬肉臟器肉品的墨西哥捲餅所導致。

「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency)贊助的一項2015年研究調查曾經發現，豬肉臟器會有那濁隆芬殘留，運動員食用含有豬肉臟器肉品的餐點之後，接受類固醇檢測可能出現偽陽性。

檢測結果出爐後，霍利漢遭到禁賽四年，無法參加美國奧運代表隊選拔，進軍東京奧運 希望落空。

霍利漢是在2020年12月15日接受禁藥檢測，今年1月14日收到「田徑誠信委員會」電郵通知指出，檢測結果顯示那濁隆芬呈現陽性反應。

她說，接到通知之後為了提出申訴，把檢測前一周曾經吃過的食物通通整理列表，結果發現接受檢測之前大約十小時之前，向俄勒岡州比佛頓(Beaverton)住家附近一輛墨西哥美食餐車購買的豬肉臟器捲餅最為可疑，因為豬肉內臟的那濁隆芬含量最高。

霍利漢表示，11日得知陳情仲裁法案遭到駁回，四年禁賽令已經生效。

她在聲明中說：「我感覺徹底痛心，無助，心碎，憤怒，不知所措，也覺得遭到我所深愛且努力追求精益求精的運動給背叛了。」

她指出：「我想表明的是，我從來沒有使用任何增強體能藥物，包括我遭到指控的禁藥。」

為了證明清白，霍利漢說，除了接受測謊，還主動提供頭髮採樣。她表示，「世界反禁藥組織」同意進一步檢測證明，她的體內並沒有那濁隆芬累積，「如果我有使用的話，就一定驗得出來」。

「世界反禁藥組織」並未回應美國有線電視新聞網(CNN)採訪要求。