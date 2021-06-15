波頓批拜登：未準備好當總統 廢基石油管計畫讓人費解

川普時期美國國安顧問波頓。(路透)

美國 前國安顧問波頓 14日對拜登 身為總統，卻似乎在外交政策領域上毫無準備感到驚訝，並稱他做出關閉基石XL（Keystone XL）輸油管道的決定「令人費解」。他認為，拜登雖在公共政策方面的履歷豐富，但表現並不理想。

他向美國媒體InsideSources表示，雖然現在要說「拜登主義」已出現仍為時過早，但至少希望能看到一些主要重點，一些關於拜登如何看待事情發展的跡象。「從一件事接一件事來看，無論是中國這個我認為在本世紀剩下時間對美國構成生存問題的國家，或是拜登試圖讓自己有別於川普的俄羅斯，都看不到任何戰略願景。」

他說：「我對拜登在許多方面似乎毫無準備感到相當驚訝。他的手下似乎在重複一些老話，迄今還未看到很多政策，這讓我感到吃驚。」

波頓還指出，拜登希望把重點放在疫情限制上，但低估了外交政策。拜登最近一項引起波頓注意的外交政策舉措是，一上任就叫停基石XL計畫，卻將旨在阻止俄國將北溪二號線延伸至德國的制裁取消。

波頓說：「令人費解的是，為什麼一位說希望美國有更多就業機會，且強調自身經濟實力的總統，卻沒有推進基石計畫。」

他表示，北溪二號線是拜登外交政策不明確的一個很好例子，先是說不希望該管線計畫完工，在承認美國法規引發制裁後卻放棄了制裁。這種不確定性會損害拜登執政早期的聲譽。