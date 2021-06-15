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亞太助卿被提名人康達：致力勝過中國、發展美台關係

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達。(Getty Images)
美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達。(Getty Images)

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達（Daniel Kritenbrink） 15日出席聯邦參議院外交委員會任命聽證會，他表示，中國是美國最大的地緣政治考驗，他將致力於在中方的戰略競爭中獲勝；他也會進一步發展與民主夥伴台灣的堅實關係。

康達說，支持從實力角度與中國互動，這包括與盟友夥伴一道、參與國際組織、為價值挺身而出，及投資美國的外交軍事力量和美國人民。

康達引述國務卿布林肯（Antony Blinken）說法表示，美國對中國的態度將有競爭、有敵對、有合作等多面向。

康達說，美國將會挺身反對中國破壞以規則為基礎的國際秩序，反擊不公平的貿易作法，捍護關鍵供應鏈，保護美國敏感技術，以及厚植美國實力。

此外，康達提到發生在新疆地區的種族滅絕，他說，美國將持續確保中國當局為種族滅絕、為踐踏香港自治和公民自由、為系統性壓迫西藏負責；美國將強化夥伴抵禦中國恐嚇和反對中方非法海事主張的能力。

康達表示，美中仍有合作之處，包括氣候危機、反毒與反核武擴散；正如同美國總統拜登所說，美國無意尋求衝突，而是歡迎激烈競爭，將全面捍衛美國利益。

康達表示，他有6項政策目標，包括重振盟友關係、勝過中國、降低北韓核武威脅、支持包容性經濟政策、促進民主與人權，以及應對新冠和氣候危機等全球優先事項。在康達書面證詞中，台灣被列在「重振盟友關係」下，而非「勝過中國」一項。

康達1994年出任外交官，曾派駐台北、科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；前總統歐巴馬訪中國時，康達就是隨行官員，前總統川普2017年7月提名康達出任駐越南大使，如今再獲拜登政府青睞，提名為亞太助卿。

美國 中國 提名

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