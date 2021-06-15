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抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

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抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

記者顏伶如／綜合報導
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

美國國內出現的第一個新冠病毒確診案例，是在2020年1月21日獲得證實，感染患者為剛從武漢返美的一名華盛頓州男子。「臨床傳染病期刊」(Clinical Infectious Diseases)15日刊登最新醫學研究報告指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。

主持這項研究的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)流行病學家凱莉‧阿索夫(Keri Althoff)指出：「如果沒有檢測，就不知道究竟發生了什麼事。」

阿索夫表示，疫情開始的最初幾個月，在外界原本並未猜想到的幾州，其實有許多病毒傳染存在。

在這項研究中，阿索夫與研究團隊分析了來自2萬4000名捐血民眾的血液樣本。檢測結果發現，有9名民眾血液當中出現新冠病毒抗體，這些民眾的捐血樣本採集時間是在2020年1月2日至3月18日之間，其中7人血液樣本採集時間，都是在他們各自居住州爆發第一例新冠病毒確診案例出現之前。

研究報告指出，這7名民眾分別住在伊利諾州、威斯康辛州、賓州、密西西比州及麻州。

所有抽血樣本都來自參加美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)長期研究計畫「全部的我們(All of Us)參加者。

阿索夫表示，研究團隊下一個目標是與抽血樣本搜集對象聯繫，了解這些民眾是否有旅遊史，以便釐清新冠病毒如何進入美國。

她說，新冠病毒究竟是在哪一個月份進入美國，到目前仍無法確知，「新冠病毒研究如同是非常重要的拼圖，我們的研究只是其中的一片而已」。

賓州大學(University of Pennsylvania)免疫學家漢斯里(Scott Hensley)說，這是一項有趣的研究，印證了許多人相信的理論，也就是新冠疫情在美國早就開始散布，只不過並沒有獲得診斷。

不過，漢斯里說，由於感染新冠病毒的血液樣本數量極少，很難確定是否為真實感染案例，或者純屬方法論方面的誤差。

美國 檢測 疫情

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