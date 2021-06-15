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Airbnb今起禁止房東在驅逐房客後重新招租

記者顏伶如／綜合報導
旅宿訂房平台Airbnb推出新規，禁止房東因為房客未繳租金而予以驅逐之後，重新在Airbnb登錄招租。(Getty Images)
旅宿訂房平台Airbnb推出新規，禁止房東因為房客未繳租金而予以驅逐之後，重新在Airbnb登錄招租。(Getty Images)

從今天開始，旅宿訂房平台Airbnb推出新規，禁止房東因為房客未繳租金而予以驅逐之後，重新在Airbnb登錄招租。Airbnb指出，這項新規定將能避免房東剝削繳不起房租的房客，新規至少將實施至年底，以確保房東不能在爆發公共衛生危機期間，以逼迫租客的手段謀利。

疫情期間，聯邦政府為了保護租屋族免於流落街頭而頒布的暫緩驅逐令(eviction moratorium)即將於30日到期。華盛頓郵報報導，隨著暫緩驅逐令期限接近，全美城市現在都嚴陣以待，準備面對大批房客恐遭驅逐的狀況。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)研究報告指出，全美約有14%已成年房客受到疫情衝擊及聯邦緊急租屋補助延發而積欠房租。

Airbnb政策及公關事務部總監黎漢(Chris Lehane)對華盛頓郵報指出：「你可以選擇成為解決問題的一部分，或者變成加重問題的因素。」他說：「在經濟問題方面，我們希望成為一種解決之道。」

Airbnb指出，將與全美各地城市合作，查出哪些房東在聯邦暫緩驅逐令有效期間仍把房客逐出。

民主黨籍加州眾議員邱信福(​David Chiu)先前便曾提出呼籲，希望Airbnb平台也能推出類似暫緩驅逐令的規定。他說：「Airbnb盡到他們的力量，確保短期租屋平台不會助長驅逐案利，這一點是非常有幫助的。」

邱信福也說：「我們非常擔心，一旦暫緩驅逐令到期，可能就會出現嚴重危機。」

不過，華盛頓郵報分析，Airbnb平台的新規在執行層面恐將遭到挑戰，原因包括缺乏中央機制讓各地城市通報與疫情有關的房客驅逐事件，某些城市雖然彙整了有關租客遭到房東驅逐的統計數據，卻沒有定期更新。

黎漢則表示，Airbnb平台成立新窗口，方便各地城市通報觸犯規定的房東。Airbnb也任命現任政策研發部資深經理柯洛克(Andrew Kalloch)擔任「反驅逐執行長」(anti-eviction administrator)一職，專門與各地城市協調聯繫。

房東 疫情 華盛頓郵報

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