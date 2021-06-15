前密西西比州女眾議員遭槍殺 於家人半年前死亡同地點

共和黨籍前任密西西比州眾議員艾希莉‧漢里。(美聯社)

2020年12月耶誕節隔天，共和黨籍前任密西西比州眾議員 艾希莉‧漢里(Ashley Henley)的小姑克莉絲汀娜‧瓊斯(Kristina Michelle Jones)被人發現葬身燒毀的拖車住家。事發之後，漢里矢言要為這起離奇死亡討回公道，但她周末期間前往拖車附近除草時，卻遭到槍擊 身亡。

密西西比州亞羅布夏郡(Yalobusha County)法醫辦公室證實，檢警目前正以他殺方向偵辦漢里槍擊案。

漢里的丈夫布蘭登‧漢里(Brandon Henley)接受當地媒體WREG訪問時說，妻子後腦遭人開槍。雖然警方尚未證實漢里、瓊斯兩件命案是否有關，布蘭登‧漢里表示，相信妹妹與妻子之死都是同一個人所為。

他說：「我有我自己的看法，警方也有他們的看法。」他說，警方已經詢問過一名可疑人士。他表示，希望警方全力偵辦，「這是我痛失的第二個親人，我兒子失去了母親」。

40歲的漢里原為老師，2015年參選密西西比州狄索托郡(DeSoto County)眾議員，但2019年連任選舉失利，僅以14票輸給民主黨對手。

2020年12月26日凌晨1時30分左右，瓊斯位於密州偏遠鄉間水谷(Water Valley)的拖車住家起火，她被燒死在臥室，整起案件迄今仍在調查中，警方並未排除他殺。根據法醫紀錄，瓊斯身上並無槍傷。

過去幾個月來，漢里夫妻對警方提出越來越激烈的批判，抨擊警長辦公室並未積極緝兇。漢里也在瓊斯拖車住家燒毀現場前豎立告示版張貼瓊斯照片，並寫著「我是被謀殺的」。

布蘭登‧漢里指出，漢里13日早晨10時左右從索薩文(Southaven)住家出發，準備去瓊斯拖車住家除草。他說，由於幾個小時過去都沒有妻子音訊，感覺頗為擔心，因此晚間8時打電話聯絡一名水谷鄰居，請鄰居幫忙查看妻子是不是還在當地，但鄰居說只看到漢里的卡車而已。

警方在13日晚間10時抵達現場，不久後便尋獲漢里屍體。警方表示，漢里應該是在除草時遭到槍擊死亡。

與漢里交情深厚的共和黨籍密西西米州眾議員尤班克斯(Dan Eubanks)接受媒體訪問時說，近幾周來，漢里對於瓊斯命案遲遲無法偵破感到越來越挫折，決定靠一己之力展開調查。

尤班克斯說：「我認為，她對於某些線索窮追不捨，打草驚蛇，因此有人想讓她住手。」他表示，漢里顯然遭到行刑式槍決，隨身財物未遭搶劫，「兇手純粹只想要她的命，下手之後便離開了」。