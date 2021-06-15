加州、德州熱浪來襲 電網又有崩潰危機

美國加州電網又面臨高溫考驗。（美聯社）

德州 和加州 的熱浪正讓電網邁向崩潰邊緣，讓美國 人口最大的兩個州再度面臨大停電風險。

德州官員正要求消費者省電，因為發電量達122億瓦、足供約240萬戶用電的發電廠進入維修。同時，加州未來數日氣溫預測超過華氏110度 （攝氏43度），大量用電需求也可能導致電網不堪負荷。

酷熱天候代表美國電網今年來將首度承受與高溫相關的壓力測試，目前正值乾旱衝擊美國西半部。加州去年夏天遭遇輪流限電，逾100萬民眾忍受無電之苦。今年2月，一場嚴峻的暴風雪癱瘓電廠，導致德州多數地區停電數日、逾100人死亡。

雖然加州官員表示，他們有信心本周能繼續供電，但德州電網營運業者正在努力判斷為何有多座發電廠意外停止運轉。目前停止運作的發電機數量是官方預期今年此時停機數的三倍。

德州電力可靠度委員會高級主任拉舍爾（Warren Lasher）表示：「這非常令人憂心，現在還不清楚，為何我們見到如此多的停機數。」

德州今年稍早的停電估計導致該州經損高達1,300億美元，數家電力零售業者和電力合作公司破產。

德州的電廠營運業者往年會在夏季初前完成維修作業，以便在夏季用電需求激增、電價飆漲時受惠。但今年，批發電價上限從每瓦時9,000美元被調降至2,000美元，讓電廠的獲利空間受限。

美國國家氣象局14日警告，從鳳凰城到北加州直到本周六晚間都面臨高溫警報。加州中央谷地的氣溫在本周四至周六可能升至華氏113度（攝氏45度），亞利桑那州部分地區氣溫還可能飆升至華氏119度（攝氏48.3度）。