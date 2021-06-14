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普亭諷美國：衝國會暴徒「受政治迫害」

不願被汙名化 佛洛依德案後 警員退休飆升45%

編譯柯立偉／綜合14日電
自從去年5月25日非裔佛洛伊德被警察壓頸致死後，全國的警察離退率，比前一年飆升45%。圖為哥倫布市警察對抗議者噴胡椒粉。(美聯社)
自從去年5月25日非裔佛洛伊德被警察壓頸致死後，全國的警察離退率，比前一年飆升45%。圖為哥倫布市警察對抗議者噴胡椒粉。(美聯社)

自從去年5月25日非裔佛洛伊德(George Floyd)被警察壓頸致死後，隨之而來的不只是種族正義運動風起雲湧，還有對「警察」這個職務的檢討聲浪。最新的調查報告發現，自佛洛伊德死後，許多警察因不願面對被社會汙名化，或承受千夫所指的輿論壓力而選擇退休

警政研究論壇(PERF)抽樣調查全國194間警察局的人事資料，發現該事件後全國的警察離退率，與前一年相較飆升了45%。

不只高離退率的問題，現在警察的招募工作也進行得不順利。根據PERF的資料，全國各地警察局的招募速度比往年減緩5%，全國各地警察局都面臨「高退休、低入職」狀況。偏偏雪上加霜的是，隨著疫情趨緩、各地解封，犯罪率節節上升，人力吃緊讓警方分身乏術。

對於警察個人而言，倘年資已足，申請退休是他們的權利，警方不能以政策阻攔，因此只能在招募新警員的政策上開足馬力，以盡可能補足人力缺口。以警員離退率增加最多的紐約州為例，去年6月就有272名員警提出退休申請；若以2020整年度觀察，共有5346名員警申請退休，比起2019年的3053位退休員警，高出75%。

人力缺口不斷擴大雖讓紐約警方難以推展業務，但也給紐約警方一個重整機會。紐約警方指出，趁這一波警員退休潮，將來在招募新進員警時，會更注重族裔背景的平衡。紐約人口中約16%為非裔、19%為西語裔，但非裔警員只占整體警員的4%、西語裔警員亦僅占6%，明顯無法反映紐約的多元人口組成。

亞特蘭大市警察局長布萊恩(Rodney Bryant)呼應紐約警局「種族平衡」政策，並進一步說：「佛洛伊德命案以後，我們招募的邏輯不再像過往般注重身體素質，除注意族裔平衡外，也希望可招募一些懂當地社區，並且會以當地社區邏輯思考的警察，這樣才能有效建立警民信任關係。」

警察 紐約州 退休

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