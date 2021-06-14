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疫情趨緩之際 犯罪升高成為全美城市面臨新問題

拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

疫情趨緩之際 犯罪升高成為全美城市面臨新問題

記者顏伶如／綜合報導
小孩們在芝加哥小熊隊球場Wrigley Field外的噴泉內玩水。美聯社
小孩們在芝加哥小熊隊球場Wrigley Field外的噴泉內玩水。美聯社

美國出現新冠病毒傳播一年多後，就在疫情終於趨緩的此時，各地城市卻因犯罪增加而面臨新挑戰。紐約時報報導分析，全美各地陸續解封，餐廳、酒吧恢復正常營業，市府領導團隊正為振興經濟全力衝刺，但犯罪案件頻傳卻讓當地居民繼續選擇留在家裡不敢出門，觀光客卻步不前。

紐約時報報導，如今在全美各地不斷發生的兇殺案、攻擊及搶劫車輛等犯罪案件，似乎沒有消退跡象。以德州奧斯汀(Austin)為例，市中心夜店區12日清晨發生大規模槍擊事件，共有14人受傷。

已經完全解除防疫限制的邁阿密，近幾個月來觀光人潮紛紛回籠。邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)檢察官及當地警政機關首長6月初宣布推出旨在對抗槍擊案發生的「夏季熱潮行動計畫」(Operation Summer Heat)。邁阿密法醫辦公室統計顯示，今年以來發生於邁阿密的兇殺案件，與2020年同期相比數量增加30%。

「夏季熱潮行動計畫」具體措施包括增設路燈與監視器鏡頭，對於犯罪升高的「熱點」(hot spot)指派專責檢察官，警方也針對舉行非法派對的場所加強掃盪。

對於犯罪案件激增，邁阿密-戴德警察局局長拉米雷茲三世(Alfredo Ramirez III)說：「這種狀況是我們從沒見過的。」但他說，犯罪份子接下來將會發現警方推出的查緝手段「也是他們從未見過的」。

他表示，犯罪份子將會發現警方與社區密切合作，同心協力對抗犯罪。

紐約時報報導，各地商家殷切期盼觀光人潮恢復，犯罪案件不斷出現讓商店負責人特別感到焦慮。

家族餐廳Berghoff從1898年就在芝加哥經營迄今的餐廳老闆畢爾霍夫(Pete Berghoff)便說，計畫今年7月全面恢復正常營業，但近來某些年輕人在芝加哥市中心區聚眾滋事還釀成暴力事件，則令人感到不安。他說：「我們對於重啟營業感到雀躍，但我們必須確保所有人在市中心區都能覺得安全。」

報導指出，中小型規模的美國城市近來槍擊案頻傳，格外令人憂心。密西西比州傑克森市(Jackson)市議會上個月就為了槍枝暴力問題召開特別會議。傑克森市警方統計顯示，今年以來已發生130件兇殺案，已經打破1995年全年發生92件兇殺案件的當地最高紀錄。

紐約時報 觀光 槍擊

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