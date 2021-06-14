拒戴口罩還搭機鬧事 乘客被FAA開罰1萬5500元

被聯邦航空總署處以1萬5500元罰款的對象，包括今年2月5日搭乘捷藍航空公司(JetBlue)往返佛羅里達州與拉斯維加斯班機的一名乘客，這名乘客曾被空服人員至少十次勸告應該確實配戴口罩，但都置之不理。美聯社

聯邦航空總署(FAA)官員14日指出，四名拒絕戴口罩 且在機上鬧事的乘客，將各自面臨每人最高1萬5500元罰款。國家廣播公司(NBC)報導，由於乘客搭機時頻頻發生「脫序及危險行為」，聯邦主管機關決定祭出重罰，遏止亂象。

為了避免乘客在機上出現失控行為，多家航空公司上個月已經紛紛宣布機上不再提供酒精飲料。聯邦航空總署14日表示，從今年1月1日以來已接獲2800件民眾搭機鬧事的通報，其中有四分之三的案件是與民眾拒絕配合搭機戴口罩的聯邦規定有關。

被聯邦航空總署處以1萬5500元罰款的對象，包括今年2月5日搭乘捷藍航空公司(JetBlue)往返佛羅里達州 與拉斯維加斯班機的一名乘客，這名乘客曾被空服人員至少十次勸告應該確實配戴口罩，但都置之不理。聯邦航空總署指出，這名乘客飲用自備小瓶酒精飲料，觸犯聯邦航空總署規定。

聯邦航空總署指出，另有三名乘客則將面臨每人7500元至1萬500元之間罰款，違規情事均發生於今年2月間。

其中一名捷藍航空女性乘客則由於被空服人員要求戴口罩後出現破壞秩序行為，一名阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)則在機上洗手間偷抽電子煙(e-cigarette)被發現，並且拒絕戴口罩。一名西南航空公司(Southwest Airlines)乘客也因在機上拒絕戴口罩而面臨罰款。

根據聯邦航空總署頒布新規，乘客如果對機組人員動粗，或者出言威脅恫嚇、干預空服人員執行勤務，除了將面臨刑事犯罪起訴之外，最高將面臨3萬5000元罰款。