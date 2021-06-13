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美兩黨參議員投書華郵 籲USTR重新考慮退出TPP的決定

編譯季晶晶／綜合報導
美國分屬兩黨的參議員Tom Carper與John Cornyn投書華盛頓郵報，籲請美國貿易代表署在戴琪（圖）領導下，重新考慮退出TPP的決定。(路透)
美國分屬兩黨的參議員Tom Carper與John Cornyn投書華盛頓郵報，籲請美國貿易代表署在戴琪（圖）領導下，重新考慮退出TPP的決定。(路透)

美國參議院金融委員會國際貿易、海關和全球競爭力小組主席卡柏（Tom Carper）與副主席康寧（John Cornyn）聯名投書華盛頓郵報，籲請美國重新考慮2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的決定。他們指出，中國大陸正悄悄尋求加入少了美國之後的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），澳洲和紐西蘭等都在認真考慮擴大組織。

分屬民主黨與共和黨籍的卡柏與康寧表示，美國主導創立TPP本來有很大一部分是要抗衡中國在亞太區日益強大的經濟和地緣政治影響力，幾年之前，還很難想像中國可能加入此一組織。

美國當初若未退出TPP，這個全球最快速成長市場之一將取消1萬8000項美國產品的關稅，對美國製造商、農民、小企業和其他出口商形成成重大變化。該協定也考慮環境議題，並且將可接受的工作條件等納入成為新規定。

兩位議員說，任何貿易協議都須做出妥協，TPP也不例外，但在改寫規則之前，必須先加入該組織有一席之地，美國如今在外面等待。

他們認為，美國留下領導真空後，中國大陸是最大受惠者，去年超越美國成為新的外國直接投資首選目的地，並領導創立15國區域貿易協定，其中有多個TPP締約方，包括日本和馬來西亞在內。

兩位議員籲請美國貿易代表署（USTR）在戴琪領導下接觸亞太盟友，談判重新加入TPP，這樣做不僅可以消除美國出口商的壁疊，有利就業增長，還能增加美國的地區影響力，有助對抗中國大陸的野心。但如果讓中國搶在美國之前加入該協議，太平洋兩岸的環境和勞工標準幾乎肯定會下降。

美國 中國 澳洲

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