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G7公報首提台海直批中國 拜登合縱連橫策略奏效

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G7公報首提台海直批中國 拜登合縱連橫策略奏效

中央社華盛頓13日專電
美國總統拜登上任以來，聯盟抗中一直是核心目標之一，G7峰會公報凸顯他的策略奏效。(美聯社)
美國總統拜登上任以來，聯盟抗中一直是核心目標之一，G7峰會公報凸顯他的策略奏效。(美聯社)

七大工業國集團領袖峰會公報出爐，除了首度提及台海情勢，也清楚點名中國人權問題。美國總統拜登上任以來，聯盟抗中一直是核心目標之一，今天公報凸顯他的策略奏效。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，由美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本等世界富裕經濟體組成的七大工業國集團（G7）領袖，睽違近2年後首度面對面舉行峰會，中國問題成為焦點之一。

上任以來，拜登（Joe Biden）多次強調要聯合盟友因應中國挑戰，也會將人權置於美國外交政策核心。這次赴英國出席G7峰會，是拜登上任後首次出訪；今天成功透過公報，聯合G7領袖對抗中國問題作為，對拜登來說無疑是場外交勝利。

中國人權問題存在許久，但翻開近10年的G7領袖宣言與公報，未見任何明確指責中國字眼。2019年6月，香港爆發大規模「反送中」運動，同年8月在法國舉辦的G7領袖峰會，會後宣言也僅重申1984年「中英聯合聲明」的重要性，並呼籲避免使用暴力。

相較之下，今天公報一口氣納入新疆、香港問題，並公開呼籲中國尊重人權和基本自由。在拜登號召下，G7領袖也宣布推動以拜登去年競選總統標語「重建更好未來」（Build Back Better）命名、旨為取代中國「一帶一路」倡議的民主版全球基礎建設計畫。

更不用說這是G7前身G6自1975年成立以來，峰會公報首度納入被中國視為紅線議題的台海，鼓勵和平解決兩岸議題。這些都再再顯示，拜登合縱連橫外交政策初步奏效，讓以往碰到中國議題多閃避靜默的國家，逐漸願意公開表態。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴中央社記者，這次公報提及維持台灣海峽和平穩定的重要性，確實是史無前例，反映出拜登政府成功說服民主大國，須為增強威嚇力做出貢獻。

不過，葛來儀表示，整份公報只提及中國3次，顯示歐洲大國對向中國採取對抗性姿態仍有所遲疑。

改變往往非一蹴可幾，但從近幾個月態勢來看，不難發現在美國驅使與領導下，不少民主國家對中國的作法開始有明顯轉變。

首先，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月下旬首訪歐洲，出發當天就聯合歐盟、加拿大及英國制裁侵犯人權的新疆官員。這是歐盟自1989年天安門事件後對中國實施武器禁運以來，首度對北京採取重大制裁措施。

再來，日本首相菅義偉4月訪美，與拜登會面後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性；這是1969年以來，美日兩國領袖發表聯合聲明首度提到台灣。拜登與菅義偉這次在G7舉行場邊會，也再度提及維持台海和平穩定的議題。

此外，5月初，G7外長在倫敦舉行會議，會後發表的公報也首度列入台灣，除了強調重視台海和平穩定，也表態支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA）。

這麼多個「首度」的背後，都有美國運籌帷幄的身影。至於聲明與宣言中的抗中文字，未來是否會化為更多實質行動，值得關注。

中國 拜登 G7

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