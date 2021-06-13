G7公報明確點名中國人權問題 拜登：滿意結果

美國總統拜登在G7峰會後的記者會上回答問題。（美聯社）

七大工業國集團（G7 ）領袖峰會公報今天出爐，明確點名新疆、香港等中國 人權問題，也首度強調維持台海和平與穩定的重要性。對此美國總統拜登 表示，他對結果感到滿意。

G7領袖峰會11日至13日在英國卡比斯灣（Carbis Bay）登場，峰會公報今天出爐。有別於過去幾年公報，在美國大力推動下，今年公報明確點名中國人權問題，包括在新疆、香港等地；公報也首度強調維持台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

此外，有鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發一年多來，世界仍不清楚源頭為何，G7峰會公報也呼籲世界衛生組織（WHO）對疫源進行研究，包括在中國進行。

拜登於G7峰會結束後召開記者會，現場有媒體提問表示，今年峰會公報有別以往，明確點名中國，但文字似乎不如拜登團隊原先希望來得強硬。

對此，拜登表示，G7領袖上次會面時公報沒有提及中國，但這次有。他說，G7領袖同意點名新疆、香港人權侵犯情事，且是明確提及，也會協調出共同策略應對中國非市場政策；針對太陽能產業、農業與製衣業內的強迫勞役問題，他們也將採取嚴肅作為。

除此之外，拜登指出，他提議應針對中國「一帶一路」倡議提出民主版替代方案，以重建更好世界，G7領袖也同意，且未來會成立委員會規劃相關細節。

不過，拜登強調，他不認為他們是在與中國競爭，而是與世界各地的專制政府競爭。

他說：「我們如何行動及民主國家是否通力合作，將決定我們孫子孫女15年後回頭看，會怎麼回答『他們是否在需要時採取行動？民主國家是否跟以往一樣重要及有力量？』」

拜登表示，他離開G7領袖峰會會場時，相信與會者都確信答案會是肯定的。他也強調，外界將會看到他們直接了當地應對中國。

拜登說，他認為公報涵蓋許多針對中國的作為，對內容感到滿意。

至於中國該如何舒緩緊張情勢，拜登表示，北京應在國際規範的人權與資訊透明上，拿出更負責任作為。不是只有他，其他人也在峰會上提到，他們到目前都無法進到相關實驗室，判定COVID-19疫情究竟是源於市場，因為蝙蝠傳染其他動物及環境，或是源於實驗室意外。