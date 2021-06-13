我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

環時：美虛張聲勢 難下決心對戰解放軍 勸台獨勢力夾起尾巴

美台簽定岸置魚叉飛彈發價書 台海軍向陸軍借款支應

記者洪哲政／台北報導
美售台「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特
美售台「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特

美國去年宣布售台百套岸置機動魚叉飛彈海岸防衛系統，美方軍備界消息證實，海軍月前已與美方簽定發價書，並支付新台幣6億餘元（逾2170萬美元）的首期專案生效款，開始執行首批購案，國軍已展開魚叉海岸防衛系統營區整建，計畫在民國114年以前先在台部署32套魚叉飛彈系統。

對此，海軍司令部13日暫未回應。

衡諸立法院本會期通過的預算案，並未見魚叉飛彈本體裝備採購預算。據了解，國防部是動用預算調控機制，先自陸軍已經立法院本會期三讀通過採購M109A6自走砲、海馬斯多管火箭系統等法定預算，「借錢」支付美方，讓海軍採購魚叉飛彈購案生效。

根據美國國防安全合作署（DSCA）公告指出，美國國務院同意銷售台灣100套魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems），軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型陸基型飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元、約新台幣700億元。

據了解，此案並不在台國軍五年建軍計畫規畫中，經高層核定以「空降」方式「插隊」建案，海軍緊急以「迅捷專案」建案，當時未知政府財源有多少能力承接此案，先編數千萬元新建陣地，年初海軍海鋒大隊新進駐台中地區，在某區海際興建大樓，外界因此推測第一個魚叉海岸防衛系統營區將部署台中。但沒有任何其他飛彈採購預算。

不過，美方軍備界日前證實，海軍月前已透過中華民國駐美軍事代表團與美方簽定發價書，採購首批32套魚叉飛彈系統（含飛彈），並支付新台幣6億餘元首期支付款項，計畫在民國114年以前在台部署32套魚叉飛彈系統。其餘68套視未來預算額度，再進行第二階段採購。

據悉，國防部為支付「插隊」的魚叉購案，動用預算調控機制，先以三讀成為法定預算的陸軍對美軍購案，借支6億餘元，支應魚叉飛彈購案生效款項。

預算 美國 國防部

上一則

環時：美虛張聲勢 難下決心對戰解放軍 勸台獨勢力夾起尾巴

延伸閱讀

趣談兵役抽籤

趣談兵役抽籤
美陸軍發「星座募兵文」 網友吐槽：小編是13歲少女？

美陸軍發「星座募兵文」 網友吐槽：小編是13歲少女？
美取消南韓飛彈射程限制 北韓批兩面手法 分析：劍指中國

美取消南韓飛彈射程限制 北韓批兩面手法 分析：劍指中國
打破玻璃天花板 英皇家海軍擢升近500年第一位女將軍

打破玻璃天花板 英皇家海軍擢升近500年第一位女將軍

熱門新聞

佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36
奧斯汀當地警方在凌晨召開新聞發布會解釋案情。美聯社

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

2021-06-12 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲
舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗

「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗