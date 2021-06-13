環時：美虛張聲勢 難下決心對戰解放軍 勸台獨勢力夾起尾巴

環時稱，台灣問題在中美兩國「核心利益」中的地位不同。(Getty Images)

美國參謀長聯席會議主席米利日前在參院聽證會上被問到如果解放軍 奪取台灣 ，美軍是否有能力保衛台灣，米利非常肯定地回答「有」和「能」。對此，中國 環球時報發表評論稱，台灣問題在中美兩國「核心利益」中的地位不同，美國屆時要下政治決心與解放軍作戰，比中國方面為捍衛台灣不被分裂出去而作出攤牌要難得多。

評論指出，米利一口宣稱美軍有能力做到阻止解放軍攻台，這只是一個美國軍方政治正確的回答。米利是在沒有依據的情況下拍腦袋說出來的，他這樣說是對美國國會和台灣當局的一種交代。

評論稱，如果台海局勢真走到那一步，解放軍跨海奪島，相信屆時首先是綜合意志的比拚。中國方面一定是因為一中原則遭到根本否定，為維護國家主權和領土完整必須採取決定性行動，並為此已經做好承受任何損失的準備。台當局一直在耍政治手腕，他們沒有與中國殊死一搏的決心和能力。

評論認為，由於台灣問題在中美兩國核心利益中的地位不同，美國屆時要下政治決心與解放軍作戰，比中國方面為捍衛台灣不被分裂出去而作出攤牌要難得多。

評論說，如果倒退幾十年，美軍大概很有底氣。但到了今天，這就是一種硬著頭皮的虛張聲勢。美軍拿什麼來確保它的「有和能」？攤開來說，美軍手裡的工具對阻止解放軍根本不達標，因而提供不了華盛頓期待的威懾力。

評論稱，如果台海走向軍事攤牌，解放軍將有多重優勢。一是行動突然和迅速，美軍根本來不及在第一時間作出充分反應，解放軍在很短時間裡實現對台灣島主要目標的控制、台灣軍隊的抵抗意志被迅速瓦解，將是戰局很有可能的演進。二是解放軍有能力拒止美軍屆時大量集結並參戰。三是解放軍能在一定時間內在台海附近形成火力上的絕對數量和強度優勢。四是後勤和補充力量的優勢。

評論說，還有一點很重要，就是因台灣問題攤牌時，中方會不懼美國的任何訛詐、包括核訛詐。也就是說，無論是在台海戰場上，還是在整個戰略層面，中國都有足夠的力量回擊美國的攻擊和恐嚇，中國的意志不是建立在大規模不成比例自我犧牲的基礎上，而是因為有著充分的實力和道義支柱，能讓任何軍事干預者付出它所承受不了的沉重代價。

評論又說，奉勸台獨勢力，不要因米利隨口一說的能和有，就激動起來，以為美軍會在台獨一旦招來解放軍決定性打擊時輕易參戰，而且相信美軍參戰了就能管用。他們需要珍惜中國和平統一政策，夾起尾巴來。一旦他們把局勢推過了必須攤牌的臨界點，那麼他們的喪鐘就將敲響。