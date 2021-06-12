揚言讓飛機掉下來 達美航空員工被捕

達美航空1730班機11日晚間從洛杉磯飛往亞特蘭大途中，有乘客鬧事。(路透資料照片)

當局表示，一架原定從美國 洛杉磯前往亞特蘭大 的班機昨晚緊急轉降奧克拉荷馬州 ，因為機上一名乘客攻擊兩名機組員，還揚言要讓飛機掉下來。

達美航空（Delta）發聲明感謝乘客與機組員昨晚在機上「協助制伏一名不守規矩的乘客」，「飛機平安降落，該名乘客被執法人員帶走」。

達美航空、目擊者與媒體報導指出，1730班機正在從洛城飛往亞特蘭大時，飛機前端突然發生打鬥事件。一名男子與機組員扭打，還不斷大叫他要「讓飛機掉下來」。

機長透過廣播請「所有強壯的男性」前來協助，數人衝向前與該名男子扭打後順利將他制伏，飛機也在不久後緊急降落奧克拉荷馬市。

坐在飛機後排的年輕人科里（Benjamin Curlee）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這件事「非常離奇」，他說，根據其他乘客透露，該名男子舉止「非常怪異」，手肘與膝蓋不僅戴著護具，言詞也十分不當。

他說：「真是謝天謝地，事情沒有演變成不好的結局。」

報導指出，這名年近30的男子是達美航空休假員工，奧克拉荷馬市警方已將他拘留。由於男子抱怨胸部疼痛，還出現一些警方說是精神問題的跡象，目前已經入院。

機上其他乘客或機組員都未受傷。

警方檢查這架飛機後，班機已繼續航程。男子鬧事動機不明，聯邦調查局（FBI）正在調查中。