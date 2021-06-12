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身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

揚言讓飛機掉下來 達美航空員工被捕

中央社／華盛頓12日電
達美航空1730班機11日晚間從洛杉磯飛往亞特蘭大途中，有乘客鬧事。(路透資料照片)
達美航空1730班機11日晚間從洛杉磯飛往亞特蘭大途中，有乘客鬧事。(路透資料照片)

當局表示，一架原定從美國洛杉磯前往亞特蘭大的班機昨晚緊急轉降奧克拉荷馬州，因為機上一名乘客攻擊兩名機組員，還揚言要讓飛機掉下來。

達美航空（Delta）發聲明感謝乘客與機組員昨晚在機上「協助制伏一名不守規矩的乘客」，「飛機平安降落，該名乘客被執法人員帶走」。

達美航空、目擊者與媒體報導指出，1730班機正在從洛城飛往亞特蘭大時，飛機前端突然發生打鬥事件。一名男子與機組員扭打，還不斷大叫他要「讓飛機掉下來」。

機長透過廣播請「所有強壯的男性」前來協助，數人衝向前與該名男子扭打後順利將他制伏，飛機也在不久後緊急降落奧克拉荷馬市。

坐在飛機後排的年輕人科里（Benjamin Curlee）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這件事「非常離奇」，他說，根據其他乘客透露，該名男子舉止「非常怪異」，手肘與膝蓋不僅戴著護具，言詞也十分不當。

他說：「真是謝天謝地，事情沒有演變成不好的結局。」

報導指出，這名年近30的男子是達美航空休假員工，奧克拉荷馬市警方已將他拘留。由於男子抱怨胸部疼痛，還出現一些警方說是精神問題的跡象，目前已經入院。

機上其他乘客或機組員都未受傷。

警方檢查這架飛機後，班機已繼續航程。男子鬧事動機不明，聯邦調查局（FBI）正在調查中。

美國 亞特蘭大 奧克拉荷馬州

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