氣候變遷導致高溫缺雨 加州與美國西南部面臨險峻

圖為今年5月15日發生在南加州的野火。美聯社

2020年裡，加州 、俄勒岡州及華盛頓州分別出現州內災情最慘重的野火季節。紐約時報報導，受到乾旱狀態影響，美西今年恐將再度出現另一場規模龐大的森林大火，加州與美國 西南部高溫 缺雨情況最為明顯。

專門研究溫室效應引發極端氣候變化的洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)氣候科學家史韋恩(Daniel Swain)指出，美國西部絕大多數地區，今年都面臨大規模野火的高度風險，「如此警告聽起來老調重彈，但這就是問題關鍵」。

由於氣溫升高，降雨減少，美西一帶的草原、樹叢及其他綠色植物與土壤，如今已經變得異常乾燥。與2020年同期相比，加州今年遭到野火侵襲的面積大約增加一倍。數十年來，加州野火季節變得一年一年提前到來，延後結束。

史韋恩說，2020年美西多場大規模野火是因為乾旱地區遭到閃電雷擊而發生，若以可以預測的因素來看，包括土壤乾燥程度、氣候問題能否短期之內獲得改善等，「現在問題已經到了非常糟糕的地步」。

美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)統計顯示，美國西部如今的乾旱問題，比過去20年來任何時間點都要嚴重。

整個美西地區的水庫儲水量都已接近歷史新低，原本能在春夏兩季緩慢釋放水源的高山頂端積雪，絕大多數則不復存在。加州已經祭出限水措施，土壤乾燥的狀況讓野火爆發的風顯大幅增加。

雖然美國西部經常出現乾旱狀況，但專家指出，今年不尋常之處在於，範圍龐大的地區普遍出現極度乾旱，而且狀況迅速惡化，今夏還可能變得更為嚴重，其中以加州及美國西南部最為險峻。

冬季雨雪通常是加州一整年水源的重要來源，但過去這個冬天比往年更加乾燥，今春則比過去幾年更早回暖。統計顯示，加州現在已經進入旱季，在今年10月之前恐怕很難出現大規模降雨量。

夏季末期季風(monsoon)通常為美國西南部帶來每年所須的大半降雨量，但去年發生的狀況是，季風只帶來少量雨水。

非營利研究組織「沙漠研究所」(Desert Research Institute)氣候科學家西米拉爾(David Simeral)說，過去12個月來的天候狀況，讓乾燥問題迅速惡化，去年夏天美國西南部絕大多數地區出現炙熱高溫，季風卻沒能帶來降雨，入冬之後許多州的雨雪量，都變得比過去更少。

位於亞歷桑納州與內華達州交界的米德湖(Lake Mead)，是全美規模最大的人造湖兼水庫，如今蓄水量已經出現1937年以來的最低點。

包括內華達山脈(Sierra Nevada)在內等高山頂端的積雪，受到今春氣溫提高的影響，今年初已經紛紛融化，但融雪水源在抵達水庫或河流之前，卻被極度乾涸的土壤全數吸收一空。