我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

G7領袖峰會登場 美英歐盟支持徹查病毒疫源

氣候變遷導致高溫缺雨 加州與美國西南部面臨險峻

記者顏伶如／綜合報導
圖為今年5月15日發生在南加州的野火。美聯社
圖為今年5月15日發生在南加州的野火。美聯社

2020年裡，加州、俄勒岡州及華盛頓州分別出現州內災情最慘重的野火季節。紐約時報報導，受到乾旱狀態影響，美西今年恐將再度出現另一場規模龐大的森林大火，加州與美國西南部高溫缺雨情況最為明顯。

專門研究溫室效應引發極端氣候變化的洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)氣候科學家史韋恩(Daniel Swain)指出，美國西部絕大多數地區，今年都面臨大規模野火的高度風險，「如此警告聽起來老調重彈，但這就是問題關鍵」。

由於氣溫升高，降雨減少，美西一帶的草原、樹叢及其他綠色植物與土壤，如今已經變得異常乾燥。與2020年同期相比，加州今年遭到野火侵襲的面積大約增加一倍。數十年來，加州野火季節變得一年一年提前到來，延後結束。

史韋恩說，2020年美西多場大規模野火是因為乾旱地區遭到閃電雷擊而發生，若以可以預測的因素來看，包括土壤乾燥程度、氣候問題能否短期之內獲得改善等，「現在問題已經到了非常糟糕的地步」。

美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)統計顯示，美國西部如今的乾旱問題，比過去20年來任何時間點都要嚴重。

整個美西地區的水庫儲水量都已接近歷史新低，原本能在春夏兩季緩慢釋放水源的高山頂端積雪，絕大多數則不復存在。加州已經祭出限水措施，土壤乾燥的狀況讓野火爆發的風顯大幅增加。

雖然美國西部經常出現乾旱狀況，但專家指出，今年不尋常之處在於，範圍龐大的地區普遍出現極度乾旱，而且狀況迅速惡化，今夏還可能變得更為嚴重，其中以加州及美國西南部最為險峻。

冬季雨雪通常是加州一整年水源的重要來源，但過去這個冬天比往年更加乾燥，今春則比過去幾年更早回暖。統計顯示，加州現在已經進入旱季，在今年10月之前恐怕很難出現大規模降雨量。

夏季末期季風(monsoon)通常為美國西南部帶來每年所須的大半降雨量，但去年發生的狀況是，季風只帶來少量雨水。

非營利研究組織「沙漠研究所」(Desert Research Institute)氣候科學家西米拉爾(David Simeral)說，過去12個月來的天候狀況，讓乾燥問題迅速惡化，去年夏天美國西南部絕大多數地區出現炙熱高溫，季風卻沒能帶來降雨，入冬之後許多州的雨雪量，都變得比過去更少。

位於亞歷桑納州與內華達州交界的米德湖(Lake Mead)，是全美規模最大的人造湖兼水庫，如今蓄水量已經出現1937年以來的最低點。

包括內華達山脈(Sierra Nevada)在內等高山頂端的積雪，受到今春氣溫提高的影響，今年初已經紛紛融化，但融雪水源在抵達水庫或河流之前，卻被極度乾涸的土壤全數吸收一空。

加州 美國 高溫

上一則

拜登夫婦G7前酒吧偷閒 BBC記者曝光：他喝可樂她喝紅酒

延伸閱讀

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定
紐森罷免投票 議會同意州府付2.15億「速戰速決」

紐森罷免投票 議會同意州府付2.15億「速戰速決」
攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
加州農戶極端措施節水抗旱 拔杏仁樹、停灌綠蘆筍

加州農戶極端措施節水抗旱 拔杏仁樹、停灌綠蘆筍

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查
房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元