美雜誌「紐約客」工會怨低薪：老闆穿Prada 員工吃土

美國 老牌文化雜誌「紐約客」(The New Yorker)頗負盛名,工會成員卻不滿長年薪資待遇過低,近期公開抗議:「老闆穿Prada,員工吃土」。

9日約100名雜誌出版商康泰納仕集團(Condé Nast)工會成員和支持者,在集團藝術總監安娜溫圖(Anna Wintour)位於紐約市 格林威治村(Greenwich Village)的住宅附近抗議。安娜溫圖另一個更為人所知的頭銜是美國版「時尚」(Vogue)雜誌總編輯。

康泰納仕集團旗下刊物包括「紐約客」、「時尚」、「浮華世界」(Vanity Fair)等。

抗議群眾的口號是「老闆穿Prada,員工吃土」,手裡舉的牌子上寫著「名聲不能當飯吃」。

If we strike, don’t fret! You’ll still have something to read. Here’s a sneak peek at the cover of our Strike Issue—written, edited, fact-checked, designed, and produced by @newyorkerunion members. “In Solidarity”: art by @BormesGenevieve; animation by @neetadotworks. pic.twitter.com/5Yzy9CpxTz