美雜誌「紐約客」工會怨低薪：老闆穿Prada 員工吃土

9日約100名雜誌出版商康泰納仕集團工會成員和支持者，在集團藝術總監安娜溫圖位於紐約市格林威治村的住宅附近抗議。（取材自推特）

美國 老牌文化雜誌「紐約客」（The New Yorker）頗負盛名，工會成員卻不滿長年薪資待遇過低，近期公開抗議：「老闆穿Prada，員工吃土」。

9日約100名雜誌出版商康泰納仕集團（Condé Nast）工會成員和支持者，在集團藝術總監安娜溫圖（Anna Wintour）位於紐約市 格林威治村（Greenwich Village）的住宅附近抗議。安娜溫圖另一個更為人所知的頭銜是美國版「時尚」（Vogue）雜誌總編輯。

康泰納仕集團旗下刊物包括「紐約客」、「時尚」、「浮華世界」（Vanity Fair）等。

抗議群眾的口號是「老闆穿Prada，員工吃土」，手裡舉的牌子上寫著「名聲不能當飯吃」。

If we strike, don’t fret! You’ll still have something to read. Here’s a sneak peek at the cover of our Strike Issue—written, edited, fact-checked, designed, and produced by @newyorkerunion members. “In Solidarity”: art by @BormesGenevieve; animation by @neetadotworks. pic.twitter.com/5Yzy9CpxTz — The New Yorker Union (@newyorkerunion) June 10, 2021

「華盛頓郵報」報導，雖然創刊於1925年的「紐約客」在美國文化中享有獨特地位，卻是最近才成立工會，工會成員說，「紐約客」的名聲與員工待遇並不相符。在物價高昂的紐約，「紐約客」給的基本年薪是4萬2000美元。

「紐約客」工會在與康泰納仕集團的勞資糾紛中採取了一系列行動，昨晚的抗議是最新、最張揚的一次公開抗議。

工會為爭取薪資、健保 、工作安全、外勤工作彈性等權益，曾揚言號召罷工，這可能會嚴重阻礙雜誌發行，甚至中斷。他們愈來愈積極發聲，利用抗議等活動搏得名流、政界和大眾支持。

「紐約客」事實查核員暨工會主席米德（Natalie Meade）說：「或許大家看到『紐約客』的新聞品質，就以為員工也享有某種程度的待遇。」但她說，有些員工在公司待了20年，一年還賺不到6萬美元。

工會群眾手裡舉牌抗議。（取材自推特）

米德表示：「我們必須解決這個問題。有些員工很喜歡這個地方、這間雜誌社，以致於願意為了待在這裡而領20年低薪。」

康泰納仕集團發言人則反駁工會方面的說法，稱去年底才收到工會的薪資提案，公司也已提議調薪和大幅提高基本工資。

雜誌業近年處境特別艱辛，據稱康泰納仕集團在面對廣告和讀者群改變的過程中損失了一億美元。

擁有近百年歷史的「紐約客」似乎仍是康泰納仕集團旗下最賺錢的美國刊物，但有些基層員工認為，管理階層好像覺得任職於「紐約客」的名聲可以彌補薪資。

在紙本部門工作的歐斯菲德（Gili Ostfield）說：「再多的感激或稱讚也改變不了我是月光族的事實，我根本沒有積蓄。」她說，她必須另外在餐廳和酒吧兼差，才有辦法收支相抵。