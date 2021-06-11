嬌生疫苗多到打不完 美暫停進貨 還延長使用期限

公衛專家表示，美國暫停進貨嬌生並延長保存期限，一方面可避免庫存繼續積壓，一方面也讓現有庫存能消化得掉。（路透）

美國 新冠肺炎疫苗 供應速度超過施打進度，已導致嬌生 （J&J）疫苗庫存太多。美國政府據報導已暫停自嬌生疫苗進貨，同時，美國食品藥物管理局（FDA）也把嬌生疫苗冷藏時間延長為四個半月，比原本的期限多50%。

嬌生發布新聞稿說，FDA依據研究數據，採納了延長保存期限的提議。研究顯示，嬌生的疫苗在攝氏2.2度到7.8度的環境下，可以穩定保存四個半月。

美國疫苗施打進度趨緩，令人擔心有些疫苗可能還沒派上用場就已過期。彭博的疫苗追蹤數據顯示，美國每天配發約110萬劑疫苗，遠低於4月單日超過300萬劑的高峰。

參加疫苗配送計畫的CVS Health、Sanford Health和密西根健康和醫院協會等組織表示，由於需求減弱，目前還在手上的嬌生疫苗，已經超過可以配發的數目。這批疫苗將在6月底或7月初到期。

猶他州負責管理疫苗的官員表示，鹽湖郡有約8000劑嬌生疫苗將在6月23日到期，如果能延長期間，將有助於猶他州達到總統拜登的疫苗接種目標，也就是7月4日前讓七成美國成年人接種疫苗。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國已交貨但還沒施打的嬌生疫苗共約1000萬劑。

華爾街日報另引述州和聯邦衛生官員報導，為了消化庫存，最近幾周已無法再向強生下單。

公衛專家表示，美國暫停進貨嬌生疫苗並延長保存期限，一方面可避免庫存繼續積壓，一方面也讓現有庫存能消化得掉。

約翰霍普金斯大學資深學者AmeshAdalja說，更新到期期限解決當前疫苗遭到丟棄的問題，「他們真得全力避免浪費這疫苗」。