我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

編譯張君堯／綜合報導
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現心肌炎（Myocarditis）的案例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。

CDC將和「免疫實踐諮詢委員會」（Prevention`s Advisory Committee on Immunization Practices）將於6月18日開會討論有關心肌炎病例的增加，自4月以來，CDC發現心肌炎和心包炎的病例數激增，這些病例雖然不算常見，但主要發生在男性青少年和年輕人身上。

CDC在第一波注射mRNA疫苗後共計出現216例心肌炎患者，第二次注射後又出現573例。施打第一劑後心肌炎或心包炎患者的平均年齡為30歲、第二劑為24歲，同時在30歲以下的民眾中共計出現475例。雖然大多數患者經過治療和休息後並無大礙，10人中有超過8人的症狀完全緩解，不過CDC正進一步按年齡審查這些病例。

心肌炎是心臟肌肉發炎、主要由感染而起，CDC指出「目前對這些案例的調查仍在早期階段，尚無法判定是否由疫苗而起」，CDC已經要求醫護人員多加注意年輕人施打疫苗後是否出現不尋常的心臟症狀，不過也強調民眾接種疫苗後的心肌炎案例和預期差異不大。

CDC 疫苗 美國

上一則

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

延伸閱讀

台疫苗高端打入國際2弱項：尚未三期、缺抗變種證明

台疫苗高端打入國際2弱項：尚未三期、缺抗變種證明
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
華裔醫師:新冠病毒會變異 打完疫苗不能高枕無憂

華裔醫師:新冠病毒會變異 打完疫苗不能高枕無憂

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2
第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」