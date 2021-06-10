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拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

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拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

中央社／英國卡比斯貝10日綜合外電報導
美國總統拜登今天表示，美國向全球最貧窮的國家捐贈5億劑輝瑞疫苗，可迅速充實對抗新冠病毒的戰力，而且「沒有任何附加條件」。(美聯社)
美國總統拜登今天表示，美國向全球最貧窮的國家捐贈5億劑輝瑞疫苗，可迅速充實對抗新冠病毒的戰力，而且「沒有任何附加條件」。(美聯社)

美國總統拜登今天表示，美國向全球最貧窮的國家捐贈5億劑輝瑞疫苗，可迅速充實對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的戰力，而且「沒有任何附加條件」。

路透社報導，拜登在七大工業國集團（G7）峰會前，來到英格蘭濱海勝地卡比斯貝（Carbis Bay）。今天他與輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）共同現身時，也感謝其他領袖承認自己有義務讓全球接種疫苗。

拜登表示：「美國將無條件提供這5億劑疫苗，沒有任何附加條件。」

「我們的疫苗捐贈行動不含施壓（受贈國）給予好處或妥協的可能性。我們這麼做是為了拯救人命。」

首度以總統身分出訪的拜登，正亟思刷亮自己的多邊主義招牌。他認為這次疫苗捐贈是一次大膽之舉，展現美國承認自己對全世界和自家公民的義務。

拜登表示：「美國將成為我們對抗COVID-19的疫苗彈藥庫，正如美國在二戰時期作為民主國家的兵工廠。」

這項行動的規模名列單一國家捐贈計畫之最，將耗費美國35億美元，但可促使英國首相強生（Boris Johnson）等G7其他領袖進一步捐贈疫苗。

G7領袖希望在2022年底前讓全球接種疫苗，試圖阻止奪走逾390萬人性命、重創全球經濟、顛覆數十億人正常生活的疫情繼續下去。

到目前為止，各國疫苗接種進度與富裕程度高度相關，美國、歐洲、以色列和巴林遠遠超前其他國家。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，目前全球近80億人口當中，已有22 億人接種疫苗。

疫苗 美國 拜登

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