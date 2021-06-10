暫停逾4年 台美未來幾周內重啟TIFA會談

美國貿易代表戴琪於10日與台灣貿易代表對話。（美聯社）

美國 貿易代表署10日發布代表戴琪 與台灣 政務委員鄧振中視訊會議，戴琪與鄧振中承諾將舉行第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，鄧振中10日表示，現在國際情勢變化很大，台美經貿關係非常重要，對台灣很重要，對美國也很重要，要共同找出深化的方法。

行政院經貿談判辦公室指出，戴琪強調台美貿易投資關係的重要性，並說明拜登政府貿易政策的優先事項是以勞工為中心。鄧振中與戴琪另同意，雙方將在APEC及WTO等多邊組織架構下持續合作。經貿辦表示，此次視訊會議，雙方對話氣氛融洽且具建設性。

鄧振中坦言，他與戴琪談話有談到台灣去年宣布開放含萊劑美豬，「我們為了要推動國際化，為了增加與美國的關係，解決長期與美國的問題，做了這個決定。」

鄧振中說，他與戴琪會談時，主動談到政府去年開放美豬的問題，「這是很困難的一個決定，但我們為了要推動國際化，為了增加和美國的關係、解決長期和美國的問題，做了這個決定。」

台美TIFA談判停滯多年，上一次談判是2016年，鄧振中說，現在國際情勢變化很大，怎麼樣去深化台美經貿關係，必須找出共同的方法，「不好停在過去那種關係，要怎樣更好，用什麼方法，正式議程開始會有討論。」

鄧振中說，他在會談中提到，台灣有與國際接軌、與美國深化關係的決心，「這表示我們不只是講在口中，實際上也有具體的作為。」他表示，戴琪過去長年在美國國會做事，「我們的豬肉問題，在美國國會有很多議員關心，她說她了解這個事情。」

行政院經貿辦公室10日發布新聞稿證實，美國貿易代表署大使戴琪和行政院政務委員鄧振中於台北時間6月10日舉行視訊會議。雙方同意將在未來數周內，召開第11屆TIFA會議。台駐美代表蕭美琴表示，TIFA會議原則上會以視訊進行。