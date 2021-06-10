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科州高中生重演佛洛伊德被殺場景上傳社媒 校長辭職

編譯洪毅／綜合報導

明尼蘇達州非裔男子佛洛依德(George Floyd)遭白人警跪壓頸致死震撼世界，更觸動美國極為敏感的種族問題；但是竟有高中學生刻意擺拍案發現場的姿勢，扮演受害者的學生還做出如今普遍視為種族冒犯的「黑臉扮裝」(Blackface)，而該校校長則已經辭職。

「華盛頓郵報」報導，此事發生在科羅拉多州朗蒙特(Longmont)的密德高中(Mead High School)，三名學生在5月中時，將他們模擬佛洛依德案發現場的照片貼上Snapchat，紀念將畢業的學長而引發外界譁然，該校學生在當月19日將貼文截圖送到校長艾亞(Rachael Ayers)手上。

艾亞在隔日發布聲明，譴責這張照片「極其冒犯」，「沒有反映我們學校在尊重、品格、包容上的高標準」，應當對「任何形式的種族主義」表示反對；艾亞還說，他對此事「嚴肅以待」，正著手調查。

密德高中學生在21日發起抗議活動，許多學生主張那三名學生應當要退學處分；一名學生表示，他們讓學校形象蒙塵，「不希望他們再回學校，或是對外代表我們學校」；另一名學生也主張，他們都已經17歲，不會連自己在做些什麼都不知道。

該校的非裔學生比率為1%，一非裔學生表示，對他們拿這種謀殺來開玩笑感到「非常震驚」；日前明尼蘇達州法院陪審團認定涉案警察沙文(Derek Chauvin)二級、三級謀殺罪名成立。

根據學生的說法，三名學生最後遭到停學五天的處分。

該地的聖弗蘭谷(St. Vrain Valley)學區教育總監哈達德(Don Haddad)7日在致學區家庭的信函中表示，艾亞已經辭去密德高中校長職務；哈達德並未提及三名學生引發的風波，僅對艾亞過去12年來從教師到校長一路付出表示感謝，並表示新校長將致力於為學生、教職員及社區打造更安全及包容的學風環境。

還有一名學生說，這件事讓她感到「不舒服且丟臉」，但是「坦白講，我不意外」；暗指種族主義事件在此高中已非首次發生。

密德高中的種族主義事件在美國亦非孤例，例如在康乃狄克州一所高中的畢業紀念冊上，一名學生在向佛洛依德致意的那頁中，提供的是希特勒的言論；亞利桑納州日前也有高中生在課堂上表演此事件而遭到學校處分。

種族主義 非裔 美國

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