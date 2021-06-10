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美5月消費者物價指數大幅上升 通膨壓力逐漸累積

編譯任中原
美國5月CPI與去年同期相比勁升5%，是2008年8月來最高。(路透)
美國5月CPI與去年同期相比勁升5%，是2008年8月來最高。(路透)

美國5月整體及核心消費者物價指數（CPI）的月增率及年增率大幅上升，且全面超出預估，整體及核心CPI年升率都創下多年來高點，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，企業轉嫁成本，帶動通膨上升；而通膨率連月上升，有可能累積成持續升高的風險。

美股期指一度應聲走低，但不久又反彈回到平盤之上，目前道瓊期指漲逾百點，或漲0.3%。

官方10日公布的數據顯示，5月核心CPI月升0.7%，雖比4月的0.9%升幅稍低，但高於市場預期的0.5%；與去年5月相比，年升率達3.8%，是1992年來最大升幅，且高於市場預期的3.5%，及4月時的3%升幅。月比增幅維持高檔，顯示通膨升高已經不再只是受「低基期效應」的影響，而有形成循環上升的風險。

整體CPI月升0.6%，高於預期的0.5%，但比4月的0.8%升幅回降；年升率高達5%，是2008年8月來高點，也高於市場預估的4.7%，且比4月時的4.2%明顯升高。整體CPI上升速度遠比核心CPI快，主要是因為能源價格回升。

經濟學者表示，經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺，成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者。

美國 指數 勞工

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