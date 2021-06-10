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價值20萬藍寶堅尼休旅車被偷 車主飆摩托車逮竊賊

記者顏伶如／綜合報導
佛州一名男子目睹自己的藍寶堅尼休旅車被陌生人開走，駕小型摩托車緊追，後在警方協助下順利把車找回。圖為藍寶堅尼示意圖。(Getty Images)
佛州一名男子目睹自己的藍寶堅尼休旅車被陌生人開走，駕小型摩托車緊追，後在警方協助下順利把車找回。圖為藍寶堅尼示意圖。(Getty Images)

住在佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)的一名男子，8日晚間目睹自己價值近20萬元的藍寶堅尼休旅車Lamborghini Urus，被一名陌生青少年開走。男子急忙跳上小型摩托車(scooter)緊追不捨，飛車追逐經過幾條街後，終於在警方協助下順利把車找回。目擊民眾指出，偷車青少年自稱年僅14歲。

藍寶堅尼車主桑德爾(Chris Sander)接受佛州地方電視台WSVN-TV訪問時說，8日晚間發生的事件，令人永生難忘。他說，當時正在家裡，突然聽到車子啟動的聲音，轉頭察看窗外，竟看到有人把車子開走了。

桑德爾表示，當時立刻騎上摩托車，追上前去。他回憶說，狀況非常緊急，也看到許多警察從四面八方趕來。

根據媒體報導，竊車賊把車開走之後，後來在距離桑德爾住家不遠的地點把車停下。目擊者卡林尼(Andrew Kalinine)說，事發當時正在自家陽台，看到一名青少年把休旅車在人行道旁停好之後，走下車說：「我剛剛偷了這輛藍寶堅尼。」卡林尼說，這名青少年當時還說，並沒有駕照，其實也不會開車。

卡林尼接受訪問時說，不確定青少年身上是否有武器，也不知道這名青少年是否精神異，「但我繼續跟他對話，設法讓他保持冷靜」。卡林尼說，青少年詢問如今出事了應該怎麼辦，並說「我才14歲，我不知道應該怎麼辦」。

卡林尼表示，建議青少年最好跟警方自首，才能讓警方願意寬容對待。

報導指出，社區監視器拍到青少年把休旅車停好並跑下車的畫面。監視器也拍到青少年被邁阿密海灘警察局員警押入警車後座。

卡林尼說，警方趕抵現場時，其中一名員警隔著籬笆掏槍對著他與青少年。青少年被捕之後現正居家監禁中。

警方並未公布這名青少年姓名，僅表示青少年尚未成年。

後來順利把車開回家的桑德爾表示，推測青少年是從車庫拿到鑰匙，才有辦法把車開走。他說：「坦白說，我完全不敢相信竟然發生這種事，不過感謝上帝有警察趕來幫忙。」

警察 休旅 駕照

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