抗議阿茲海默症新藥獲准 FDA諮詢委員會成員辭職

食藥局周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會一位成員9日宣布辭職，抗議食藥局通過減緩阿茲海默症認知退化的新藥。(美聯社)

美國 食品及藥物管理局(FDA)7日通過首款有助於減緩阿茲海默症 (Alzheimer's disease)認知退化的新藥，但食藥局 周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會(Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee)一位成員9日宣布辭職，以示抗議。

食藥局指出，美國藥廠百健(Biogen)研發，名稱為Aducanumab的新藥，可以讓阿茲海默症引起的輕度認知障礙及早期失智症(dementia)，雙雙獲得改善。這款新藥未來將以Aduhelm品牌販售。從2003年以來，並沒有任何阿茲海默症獲得食藥局通過，由此可見阿茲海默症藥物研發失敗率極高。

馬友診所(Mayo Clinic)神經科醫生、食藥局周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會成員諾普曼(David Knopman)9日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，已經辭去委員會成員身份，表示抗議。

諾普曼在電郵中寫道：「我從周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會請辭的原因是，如果日後再獲徵詢是否願意參加諮議小組，我不希望遇到像Aducanumab外部諮詢委員員遭受的那般無禮對待。」

他指出，不同意Aducanumab新藥獲得核准的決定，「但我們從事臨床醫療及臨床研究的專業人員，只能在新環境底下學習如何適應」。

報導指出，食藥局多位諮詢委員認為，並沒有足夠證據讓新藥通過核准，Aducanumab初期臨床實驗並未證明對阿茲海默症患者有實際助益。但百健藥廠對於研究數據重新分析之後則說，新藥對於某些患者能夠提供幫助。

另一位周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會成員波爾莫特(Joel Perlmutter)也傳出打算請辭，但波爾莫特並未回覆媒體採訪要求。

阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)估計，全美約有600多萬民眾患有與阿茲海默症有關的失智症。

Aducanumab新藥的臨床實驗在2019年間停止，原因研究未能證明藥品確實有效。百健藥廠重新分析數據之後則表示，獲得高劑量注射的患者病情雖未改善，其他患者接受新藥注射之後，病情惡化的狀況則得以減緩。

2020年11月間，食藥局周邊及中樞神經系統藥品諮詢委員會在會議中投票，表決結果為這款藥物無法幫助阿茲海默症患者。對於諮詢委員會的建議，食藥局並不需要強制接受，但根據長年慣例，食藥局決策通常遵循諮詢委員會決定。

報導指出，Aducanumab新藥通過之後，患者使用藥物每年花費約要5萬6000元，對百健藥廠而言等於開啟以十億計數的市場大門。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點