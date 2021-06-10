不讓中國專美於前 First Solar在美發展太陽能設備聚落

First Solar將在美國打造太陽能設備聚落。歐新社

唯一將總部設在美國 的太陽能面板大廠First Solar 9日宣布，計劃投資6.8億美元在俄亥俄州 興建一座先進工廠，將美國的產能提高一倍，欲與主宰太陽能產業的中國 一較高下。

First Solar說，這將是該公司在俄亥俄州托利多（Toledo）地區興建的第三座工廠，可望成為中國以外，全球最大的太陽能製造聚落，每2.8秒能生產一個太陽能模組，主要供應將美國欣欣向榮的乾淨能源市場。

First Solar在美國中西部大舉擴張太陽能產能，符合美國總統拜登的施政方針，也就是重振國內製造業、現代化基礎建設、強化關鍵供應鏈，並打造乾淨能源超級強權，與主宰該產業的中國一較高下。

First Solar執行長威德瑪說，目前美國太陽能面板所採用的原料和零組件，多來自中國，但外界認為，中國的供應鏈向來有強迫勞動的問題。First Solar表示，自己和其他的太陽能設備大廠不同，並不仰賴中國，因其薄膜太陽能板未採用熱門的矽晶科技，透過這種技術生產的設備多源自中國。

First Solar預估，在這座占地180萬平方英尺的新廠落成後，該公司生產的太陽能面板中將有一半是美國製造，高於目前約33%的比重。First Solar說，美國的產能預計從2023年上半年開始運轉，兩年後可望產能全開。

不過，一座大型新廠需要龐大勞工，就目前的勞動市場狀況而言，這絕非易事。美國4月共計有930萬個職缺，是勞工部勞動統計局自2000年底開始調查這項數據以來最多，其中又以製造業最難找到工人，而First Solar也難以倖免。