我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗高端宣布「解盲成功」力拚7月開始施打

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

不讓中國專美於前 First Solar在美發展太陽能設備聚落

編譯陳律安／綜合外電
First Solar將在美國打造太陽能設備聚落。歐新社
First Solar將在美國打造太陽能設備聚落。歐新社

唯一將總部設在美國的太陽能面板大廠First Solar 9日宣布，計劃投資6.8億美元在俄亥俄州興建一座先進工廠，將美國的產能提高一倍，欲與主宰太陽能產業的中國一較高下。

First Solar說，這將是該公司在俄亥俄州托利多（Toledo）地區興建的第三座工廠，可望成為中國以外，全球最大的太陽能製造聚落，每2.8秒能生產一個太陽能模組，主要供應將美國欣欣向榮的乾淨能源市場。

First Solar在美國中西部大舉擴張太陽能產能，符合美國總統拜登的施政方針，也就是重振國內製造業、現代化基礎建設、強化關鍵供應鏈，並打造乾淨能源超級強權，與主宰該產業的中國一較高下。

First Solar執行長威德瑪說，目前美國太陽能面板所採用的原料和零組件，多來自中國，但外界認為，中國的供應鏈向來有強迫勞動的問題。First Solar表示，自己和其他的太陽能設備大廠不同，並不仰賴中國，因其薄膜太陽能板未採用熱門的矽晶科技，透過這種技術生產的設備多源自中國。

First Solar預估，在這座占地180萬平方英尺的新廠落成後，該公司生產的太陽能面板中將有一半是美國製造，高於目前約33%的比重。First Solar說，美國的產能預計從2023年上半年開始運轉，兩年後可望產能全開。

不過，一座大型新廠需要龐大勞工，就目前的勞動市場狀況而言，這絕非易事。美國4月共計有930萬個職缺，是勞工部勞動統計局自2000年底開始調查這項數據以來最多，其中又以製造業最難找到工人，而First Solar也難以倖免。

美國 中國 俄亥俄州

上一則

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

延伸閱讀

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款
美巨富估2025增至2.8萬人 台灣富豪人數預料超車這三國

美巨富估2025增至2.8萬人 台灣富豪人數預料超車這三國
1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
國會山報報導，隨著新冠病毒的起源重新受到檢視，華盛頓郵報更正一篇2020年2月的報導；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

2021-06-02 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑