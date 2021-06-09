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美12歲以上青少年逾半接種 國慶日70%成人打一劑難達標

編譯陳韻涵／綜合9日電
全美已有半數12歲以上青少年已完成新冠疫苗接種。圖為洛杉磯市青少年排隊接種。(歐新社)
全美已有半數12歲以上青少年已完成新冠疫苗接種。圖為洛杉磯市青少年排隊接種。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)8日表示，全美半數12歲以上青少年已完成新冠疫苗接種，其中西雅圖以78%的12歲以上市民完成接種，成為第一個跨越此里程碑的主要城市；過去四個月來，拜登總統不斷為遏止疫情訂定各式目標，但7月4日獨立紀念日之前，讓70%的18歲以上成人至少接種一劑新冠疫苗的目標，恐怕難以達成。

白宮過去一個月來積極說服國民接種疫苗，但南部與中西部的疫苗接種率仍舊低迷。

若要達成拜登的獨立紀念日接種目標，必須在未來四周內鼓勵1550萬人接種疫苗，但目前全美每日接種數量已降至40萬劑以下，與兩個月前單日近200萬劑相去甚遠。

但美聯社指出，就算無法達成接種目標，對整體經濟復甦的影響甚微，因為復甦進度已大幅超前。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)5月中旬批准輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech共同研製的疫苗，給12歲到15歲的青少年接種，擴大新冠疫苗接種群體。

全美7天平均確診 降至1.5萬新低

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美七天平均單日確診8日降至1萬5000例以下，為疫情初期以來前所未見的情況。

CDC的數據顯示，全美截至8日已有51.8%的人至少接種一劑疫苗，另有42.5%完成疫苗接種，其中12歲以上青少年有61.3%至少接種一劑疫苗，另有50.3%完成疫苗接種；上周平均每天接種逾100萬劑疫苗，近日疫苗接種率在國殤日周末後略回升，但仍低於4月中旬單日逾300萬劑的接種高峰。

JHU數據顯示，上周平均單日病例新增約1萬4400例，較前一周增加17%，但佛州和阿拉巴馬州日前宣布，將不再每日通報新冠確診及病歿數據；JHU七天平均數據同時顯示，目前每日病歿人數為427人。

全美已有半數12歲以上青少年已完成新冠疫苗接種。圖為一12歲少年接種。(歐新社)
全美已有半數12歲以上青少年已完成新冠疫苗接種。圖為一12歲少年接種。(歐新社)

西雅圖市長鄧肯辦公室9日表示，西雅圖78%的12歲以上居民已完成疫苗接種，「將領導國家安全且穩定地重啟」，呼籲市民支持當地小企業，協助活化藝術與文化領域，安全地享受西雅圖的夏日時光。

美國第一個確診個案去年1月在西雅圖北部出現，該市所在的華盛頓州一間養老院則曾爆發全美首波高齡患者病歿疫情。

疫苗 西雅圖 疫情

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