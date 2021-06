拜登訪歐 副國務卿：與中合作 但維持應有競爭

雪蔓9日在華府智庫線上論壇表示,拜登政府將鞏固盟國關係,共同對抗中國和俄羅斯。(「跨大西洋趨勢」論壇視頻會議截圖)

美國 總統拜登9日出發訪歐,同日美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)在華府智庫表示,終止新冠疫情是美國的當務之急,因此需加速與歐盟國家的疫苗合作,美國也會繼續攜手盟國,共同抵制中國 在科技、經濟、人權等方面的威脅,但因美中在氣候變暖和防疫 方面仍有合作必要,美國會與中國「盡可能合作並維持應有的競爭」。

雪蔓9日在「跨大西洋趨勢」論壇中表示,拜登總統任內首度訪歐,與七大工業國集團(G7)、北大西洋公約組織(NATO)等夥伴舉行峰會,將重點鞏固民主國家之間的關係,探討防疫、氣候變暖等議題,並與盟國重新評估與北京政府的關係,對抗中國和俄羅斯。

雪蔓表示,中國之於美國「更像對手(rival)而非盟友(partner)」,在科技、網路安全、人權、經濟等議題上,中國不斷威脅他國利益,甚至動盪世界局勢,「美國會和中國盡可能合作,同時維持應有的競爭(be as collaborative as we can be, be as competitive as we should be)」,團結盟國抵制中國的威脅。

對於歐盟國家應如何看待美中之間的「新冷戰」,雪蔓表示,美國不願限制(hold back)中國的發展,也盼望中國能在國際秩序中參與各類活動,美方尋求持續、雙向的對話,但國際秩序是多國建立的,若中國威脅他國經濟、科技等利益,或持續在新疆、台灣問題方面霸道行事,則美方不會讓步。

雪蔓表示,美中關係非常複雜,相應就需要複雜的策略,既需要合作也難免會有競爭,當下的合作空間就包括防疫和氣候問題,「美國希望了解新冠病毒的真實來源,這也符合中國利益」,而若要防止氣候持續變暖,中國的合作對美國及其他國家都很關鍵。

雪蔓說,NATO是美國與歐盟國家之間的安全保障,預計未來幾天美國和盟國也將恢復與伊朗的核談判,不過18日的伊朗總統選舉仍是一個複雜的變數。