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拜登訪歐 副國務卿：與中合作 但維持應有競爭

記者張筠／華盛頓報導
雪蔓9日在華府智庫線上論壇表示，拜登政府將鞏固盟國關係，共同對抗中國和俄羅斯。（「跨大西洋趨勢」論壇視頻會議截圖）
雪蔓9日在華府智庫線上論壇表示，拜登政府將鞏固盟國關係，共同對抗中國和俄羅斯。（「跨大西洋趨勢」論壇視頻會議截圖）

美國總統拜登9日出發訪歐，同日美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)在華府智庫表示，終止新冠疫情是美國的當務之急，因此需加速與歐盟國家的疫苗合作，美國也會繼續攜手盟國，共同抵制中國在科技、經濟、人權等方面的威脅，但因美中在氣候變暖和防疫方面仍有合作必要，美國會與中國「盡可能合作並維持應有的競爭」。

雪蔓9日在「跨大西洋趨勢」論壇中表示，拜登總統任內首度訪歐，與七大工業國集團(G7)、北大西洋公約組織(NATO)等夥伴舉行峰會，將重點鞏固民主國家之間的關係，探討防疫、氣候變暖等議題，並與盟國重新評估與北京政府的關係，對抗中國和俄羅斯。

雪蔓表示，中國之於美國「更像對手(rival)而非盟友(partner)」，在科技、網路安全、人權、經濟等議題上，中國不斷威脅他國利益，甚至動盪世界局勢，「美國會和中國盡可能合作，同時維持應有的競爭(be as collaborative as we can be, be as competitive as we should be)」，團結盟國抵制中國的威脅。

對於歐盟國家應如何看待美中之間的「新冷戰」，雪蔓表示，美國不願限制(hold back)中國的發展，也盼望中國能在國際秩序中參與各類活動，美方尋求持續、雙向的對話，但國際秩序是多國建立的，若中國威脅他國經濟、科技等利益，或持續在新疆、台灣問題方面霸道行事，則美方不會讓步。

雪蔓表示，美中關係非常複雜，相應就需要複雜的策略，既需要合作也難免會有競爭，當下的合作空間就包括防疫和氣候問題，「美國希望了解新冠病毒的真實來源，這也符合中國利益」，而若要防止氣候持續變暖，中國的合作對美國及其他國家都很關鍵。

雪蔓說，NATO是美國與歐盟國家之間的安全保障，預計未來幾天美國和盟國也將恢復與伊朗的核談判，不過18日的伊朗總統選舉仍是一個複雜的變數。

美國 中國 防疫

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