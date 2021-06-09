我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

記者顏伶如／綜合報導
新冠病毒確診案例在美國絕大多數地區持續下降，但在疫苗施打率偏低社區，由於傳染力強的變種病毒持續肆虐。(美聯社)
新冠病毒確診案例在美國絕大多數地區持續下降，但在疫苗施打率偏低社區，由於傳染力強的變種病毒持續肆虐。(美聯社)

新冠病毒確診案例在美國絕大多數地區持續下降，但在疫苗施打率偏低社區，由於傳染力強的變種病毒持續肆虐，近來則出現住院率迅速攀升的現象，尚未接種疫苗的民眾面臨嚴重健康威脅。醫師指出，降低變種病毒傳播的方法之一，便是當已接種疫苗的民眾與未打疫苗民眾接觸時，前者必須戴口罩

以田納西州史密斯郡(Smith County)為例，根據紐約時報資料庫統計，當地已完成接種(fully vaccinated)人口僅占20%，但過去兩周染疫住院案例幾乎增加7倍。田納西州特勞斯岱爾(Trousdale)已施打兩劑新冠疫苗的民眾只有23%，過去兩周染疫住院同樣爆增大約7倍。

馬里蘭州急救醫療服務系統研究院(Maryland Institute for Emergency Medical Services Systems)執行主任狄布吉(Ted Delbridge)說，住院率上升絕非巧合。他說，感染新冠病毒的案例發生在所有年齡族群身上，如今染疫住院的機率比疫情爆發初期，大約提高了一倍。

狄布吉舉例說，在馬里蘭州，50歲至59歲民眾之間，冬季期間染疫住院率約8%，但從今年4月底至6月初，染疫住院率已經增加到19%，變種病毒傳播則是主要原因。

專家指出，統計顯示疫苗對於源自英國的Alpha變種病毒能夠提供保護力。先前科學家曾經提出警告，變種病毒今春恐在美國發生大流行，所幸後來並未出現。

耶魯大學(Yale University)流行病學家葛魯柏(Nathan Grubaugh)5月接受紐約時報訪問時說，拜疫苗之賜，美國避開變種病毒可能引發的嚴重惡化。他指出：「坦白說，我們真的很幸運。」

密西根州是少數在今春出現疫情升溫的州。春假結束後返回校園、從事接觸運動(contact sports)的年輕族群，遭受Alpha變種病毒衝擊最深。

密西根大學(University of Michigan)流行病學家艾蜜莉‧馬丁(Emily Martin)分析，變種病毒傳染力更強，只要民眾行為略有不慎，病毒就會趁虛而入。

白宮醫療顧問、全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)8日在新聞簡報會上提出警告，Alpha變種病毒已成英國染疫案例主因，美國絕對不能步上後塵。他也呼籲年輕人應該踴躍接種疫苗。

醫師指出，降低變種病毒傳播的方法之一，便是當已接種疫苗的民眾與未打疫苗民眾接觸時，前者必須戴口罩。加州部分地區下周即將重啟，某些職場規定已完成疫苗接種的員工在同一間辦公室上班時，都可以不戴口罩，但如果其中有人並未接種疫苗，辦公室裡所有人都必須戴口罩。

狄布吉說：「如果我會跟別人近距離接觸，但不確定別人是否已接種疫苗，我就會戴口罩。」

疫苗 變種病毒 口罩

上一則

冒充川普家人向川粉募款 22歲男子恐坐牢20年

下一則

再過疫關 美加邊境限制可望22日放寬

延伸閱讀

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成
不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式

不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式
輝瑞、莫德納都在實驗 兒童嬰兒最快今秋打疫苗

輝瑞、莫德納都在實驗 兒童嬰兒最快今秋打疫苗
Delta變種病毒感染力太強 入侵新加坡成主要病毒株

Delta變種病毒感染力太強 入侵新加坡成主要病毒株

熱門新聞

華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣