新冠疫苗施打率偏低社區 住院率迅速飆升

新冠病毒確診案例在美國絕大多數地區持續下降，但在疫苗施打率偏低社區，由於傳染力強的變種病毒持續肆虐。(美聯社)

新冠病毒確診案例在美國絕大多數地區持續下降，但在疫苗 施打率偏低社區，由於傳染力強的變種病毒 持續肆虐，近來則出現住院率迅速攀升的現象，尚未接種疫苗的民眾面臨嚴重健康威脅。醫師指出，降低變種病毒傳播的方法之一，便是當已接種疫苗的民眾與未打疫苗民眾接觸時，前者必須戴口罩 。

以田納西州史密斯郡(Smith County)為例，根據紐約時報資料庫統計，當地已完成接種(fully vaccinated)人口僅占20%，但過去兩周染疫住院案例幾乎增加7倍。田納西州特勞斯岱爾(Trousdale)已施打兩劑新冠疫苗的民眾只有23%，過去兩周染疫住院同樣爆增大約7倍。

馬里蘭州急救醫療服務系統研究院(Maryland Institute for Emergency Medical Services Systems)執行主任狄布吉(Ted Delbridge)說，住院率上升絕非巧合。他說，感染新冠病毒的案例發生在所有年齡族群身上，如今染疫住院的機率比疫情爆發初期，大約提高了一倍。

狄布吉舉例說，在馬里蘭州，50歲至59歲民眾之間，冬季期間染疫住院率約8%，但從今年4月底至6月初，染疫住院率已經增加到19%，變種病毒傳播則是主要原因。

專家指出，統計顯示疫苗對於源自英國的Alpha變種病毒能夠提供保護力。先前科學家曾經提出警告，變種病毒今春恐在美國發生大流行，所幸後來並未出現。

耶魯大學(Yale University)流行病學家葛魯柏(Nathan Grubaugh)5月接受紐約時報訪問時說，拜疫苗之賜，美國避開變種病毒可能引發的嚴重惡化。他指出：「坦白說，我們真的很幸運。」

密西根州是少數在今春出現疫情升溫的州。春假結束後返回校園、從事接觸運動(contact sports)的年輕族群，遭受Alpha變種病毒衝擊最深。

密西根大學(University of Michigan)流行病學家艾蜜莉‧馬丁(Emily Martin)分析，變種病毒傳染力更強，只要民眾行為略有不慎，病毒就會趁虛而入。

白宮醫療顧問、全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)8日在新聞簡報會上提出警告，Alpha變種病毒已成英國染疫案例主因，美國絕對不能步上後塵。他也呼籲年輕人應該踴躍接種疫苗。

醫師指出，降低變種病毒傳播的方法之一，便是當已接種疫苗的民眾與未打疫苗民眾接觸時，前者必須戴口罩。加州部分地區下周即將重啟，某些職場規定已完成疫苗接種的員工在同一間辦公室上班時，都可以不戴口罩，但如果其中有人並未接種疫苗，辦公室裡所有人都必須戴口罩。

狄布吉說：「如果我會跟別人近距離接觸，但不確定別人是否已接種疫苗，我就會戴口罩。」