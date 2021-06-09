美商黑水要賺疫苗財 遭爆插旗聯亞旗下COVAXX分銷協議

黑水公司（Blackwater）創辦人兼執行長普林斯（Erik Prince）。路透

根據路透5日報導，美國 頗具爭議的私人軍事兼保全服務公司黑水（Blackwater）的創辦人普林斯（Erik Prince）去年底參與未上市美國藥廠COVAXX的新冠疫苗 研發相關作業，該藥廠已在台灣 完成小型人體試驗，而且展示出在保護效果方面甚具前景。路透引述的三名消息人士說，普林斯參與的協議內容，包括如果這款疫苗獲准，將協助經銷。

COVAXX藥廠開發的新冠疫苗，正是UBI/聯亞集團研發的UB-612疫苗。路透報導，該公司說，基於去年在台灣對60人進行的小型研究顯示，這款保護力甚具前景。不過該公司並未提供大型臨床試驗的安全性和有效性數據，這些資訊是疫苗獲准大眾使用前必須提供的。

路透報導說，從2020年新冠疫情大流行以來，COVAXX的疫苗已吸引一些知名支持者，包括獲得創業家戴曼迪斯（Peter Diamandis）的支持。該公司在今年3月透過私募籌得13.5億美元資金。

普林斯參與這款疫苗的疫苗經銷，是先前未曾曝光過的消息，這也凸顯出有人競相從疫情中獲利。疫苗供應協議通常是透過政府與藥廠、全球衛生組織或外交管道的直接關係達成。

路透無法判斷普林斯最初是何時開始與COVAXX有關係，或是他是否促成任何疫苗供應協議。

普林斯並未回覆置評請求。一名接近普林斯的人士透露，普林斯「一直在協助一家製藥廠建立經銷」，但他拒絕提供細節。

COVAXX旗下公司Vaxxinity的公關顧問Diane Murphy不願回答有關普林斯的相關問題，僅表示該公司「接受各種民間、公共和非營利仲介在正式與非正式上的引介」。COVAXX在去年4月已併入一間名為Vaxxinity的新公司

普林斯身為黑水公司執行長，多年來一直頗具爭議，而他也是美國前總統川普的支持者。

普林斯曾尋求聘僱一名前共和黨國會幕僚和說客、已故的貝倫茲（Paul Behrends）來協助COVAXX的計畫。他在傳給貝倫茲的多封簡訊中，形容能從銷售該疫苗獲得的利益。

普林斯在去年11月9日傳給貝倫茲的簡訊中表示：「每劑都能有抽佣幾美元的空間。」他還與貝倫茲分享一份有 COVAXX高級副總裁Brandon Schurter簽署的「授權書」信箋，做為他取得分銷協議的證明。不過，隨著貝倫茲後來過世，普林斯與他的合作便中斷。

COVAXX是在2020年初成立，是美國聯合生物醫學公司（United Biomedical Inc.，UBI）與台灣聯亞生技集團成立的子公司。至於聯亞生技則是UBI創辦人王長怡代表UBI與台灣政府合資所創立的生物新藥研發企業。

另據聯亞生技今年4月中發布的新聞稿「聯亞生技COVID-19疫苗第二期臨床試驗已完成收案，合格受試者均已於4月15日前完成第一劑之施打」，UBI／聯亞集團研發的新冠疫苗「UB-612」第二期臨床試驗已於4月15日完成核心族群受試者收案。核心族群為申請台灣緊急使用授權所需之受試者群族，包含年輕成人和年長族群。