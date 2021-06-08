能去奧運了？美放寬日本旅行警示 台灣維持第3級

圖為科州丹佛市國際機場的旅客都戴著口罩。(美聯社)

美國 今天對一些國家放寬旅行警示，包括主辦東京奧運 的日本，令人期待大規模疫苗接種能讓國際旅行恢復正常。針對台灣的警示則維持不變，即基於防疫限制，應三思而後行。

根據美國國務院 官網，針對台灣的警示自4月21日起就維持在第3級，即「基於2019冠狀病毒疾病（Covid-19）相關旅行限制，應再三考量」，並提到美國疾病管制暨預防中心（CDC）評估台灣疫情輕微，旅行健康風險處於最低層級。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，從最寬鬆的第1級「行使常規預防措施」、第2級「提高警覺」、第3級建議民眾「三思而後行」，到層級最高的第4級「請勿前往」。

美國對日本的警示今天從第4級調降為第3級。國務院上月針對所有前往日本的旅行提出警告，成了媒體頭條新聞。本應於去年舉行的東京奧運，因疫情延後一年，預定7月登場，日本已決定不開放外國遊客抵日觀賽，但境內仍有反對在疫情未消弭時舉辦東奧的聲音。

其他多個與美國關係緊密的盟國和鄰國的旅行警示也都放寬，例如加拿大、墨西哥、法國、德國等；國務院仍要求人民再三考慮前往這些地區旅行的必要性，但不再建議完全別去。

美國評估南韓狀況正常，前往南韓時，可採取一般預防措施，也就是美國在疫情爆發前針對已開發國家的標準旅行建議。

美國還對南非、希臘、西班牙放寬旅行建議。南非先前在境內發現了變種病毒；希臘和西班牙則是率先重新開放觀光客入境的國家。

法新社報導，國務院官員說，在美國疾管中心給出新建議之後，國務院就重新檢視了旅行指引。美國疾管中心呼籲民眾在旅行前完整接種疫苗，未接種的人則應避免出行。

國務院官員表示：「隨著狀況發展，我們定期更新對美國旅客的建議。」

外界相當關注這類旅行建議，想從中看出一些美國何時終止旅行限制的端倪。一年多前，美國前總統川普政府實施防疫旅行限制，禁止多數從歐盟、英國出發的旅客入境美國。

英國早早實施大規模疫苗接種計畫後，美國已於5月放寬對英國的旅行警示。

歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）昨天說，歐盟整體都希望敞開門歡迎已接種疫苗的美國旅客，但必須「互相」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，對於歐洲旅客，任何放寬旅行限制的措施都會是透明的，且「遵循科學和證據」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100609