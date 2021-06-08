參議員訪台 美印太總監：凸顯支持台灣 續供防禦戰力

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表示，近日有多位美國參議員訪問台灣，有助於凸顯出美國「支持台灣」，但台灣也必須採取措施，強化自身的防禦力。（本報系資料照片）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）表示，近日有多位美國 參議員訪問台灣 ，有助於凸顯出美國「支持台灣」，但台灣也必須採取措施，強化自身的防禦力。另外他也提到，中國 的政策遭到全球強烈抵制，中國只能怪自己。

坎伯8日在一場由新美國安全中心主辦的活動上發表談話。他提到，美國幾位參議員6日訪台，是協助證明美國「與台灣同站一邊」（standing with Taiwan）。他說，美國承諾繼續提供防禦「物資」給台灣，但台灣也必須採取措施加強自己的防禦。

另一方面，美國國務卿部林肯8日也向參議院一個委員會表示，雖然注意力集中在「大型武器系統」上，但美國「應聚焦協助台灣加強如後備力量改革等不對稱戰力（asymmetric capabilities）」。

坎伯在上述活動中的談話主要聚焦中國等亞洲事務。他說，「過去一兩年，為中國製造問題最多的國家不是美國，而是中國」。坎伯表示，中國外交政策界明白，包括南中國海島礁和人造島嶼的軍事化、對全球外交更咄咄逼人的態度在內的國家政策，已導致全球強烈反對北京。

坎伯說：「然而，中國領導層最核心圈是否明白？我認為這是個我們無法回答的問題。」

坎伯表示，中國國家主席習近平逐漸成為中國的單一領導人，而非像過去的國家主席一樣，是「團結的領導人團隊」的一分子。他說，輔助習近平做決策的幕僚圈人士愈來愈少。

被問及5月底時，坎伯曾表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅遠遠不屬於習近平的核心圈子，坎伯對此表示，他「很重視兩人，他們是中國能幹的代表人士」。

坎伯說，美日印澳「四方安全對話」專注於「深化」合作，今年稍晚可能舉行領袖峰會。他說，其他國家對這個集團表現出「興趣」，而且這個集團不會不開放給其他國家參與。

對於緬甸議題，康貝爾說深感關切，而且情勢「繼續惡化」。他說，美國正與盟國合作，告訴緬甸政府其行動適得其反，但「不可否認的是，暴力正在上升」。