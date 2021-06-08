「自殺吧／活著吧」路怒華裔女嫌 青春日誌內心拉距

加州一對男女5月21日涉嫌因「路怒」(road rage)開車爭執而射殺一名六歲男童；媒體揭露，涉案的23歲台灣裔女嫌李溫妮(Wynne Lee，音譯)為移民後裔，青少年時期受憂鬱症 和自殺所苦，她也以憂鬱為題參加歐記健保 (Obamacare)研討會，被列為社區小說家。

警方表示，24歲埃里茲(Marcus Anthony Eriz)與其女友李溫妮逃亡兩周後，6日在加州柯斯塔梅沙(Costa Mesa)遭捕；警方表示當時埃里茲涉嫌開槍，由李溫妮開車。

李溫妮曾參加南加大(USC)諾曼里爾中心舉行的歐記健保學術研討會，根據該研討會，「這些故事描述一名年輕女性，她叫李溫妮，是鑽石吧高中的學生，她在校屢遭霸凌而出現憂鬱症和自殺念頭；她最後透過『亞太家庭中心』提供的心理健康服務找到協助與支持。」

根據李溫妮在2012年3月29日的日記寫下：「時候要到了，我的死期終將來臨，我等不及了。……我打算春假時自殺，也就是兩天後。」

據KHN報導，當時李溫妮的內心在拉鋸，有一個聲音要她自殺，另一個聲音則要她好好活著；當時他才剛要滿14歲。

她試著玩電動或聽音樂來推開這些念頭無效後，她開始自殘；她本以為原因出在悲慘的八年級校園生活，她剛分手、被盛傳八卦，又被童年好友遺棄，但幾個月過去後，無助與孤單的感受仍揮之不去。

李溫妮表示，她的童年很開心，這種情況令她感到陌生與害怕；而且她知道，自己正抗拒文化對她的期待，她長大的聖蓋博谷(San Gabriel Valley)地區有許多亞裔 移民家庭，對後代的教育與經濟展望抱有高期待。

KHN報導，她自覺應該要用功讀書，讓台灣裔父母驕傲，但她辦不到而且不知找誰幫忙。專家指出，許多亞裔家庭可能害怕污名化或認為憂鬱症非腦傷，經常等到事情嚴重才求救。

亞裔自殺率通常低於全國比率，但有限研究指出，憂鬱症和自殺衝動依年齡、性別和祖籍國而大有不同；舉例來說，亞裔美國大學生更容易比白人同儕自殺，研究人員也發現，美國出生的亞裔女性比女性移民和美國出生男性，有更高機率出現自殺念頭和嘗試自殺。

李溫妮嘗試自殺未果而接受治療，但她覺得療程效果不大後便停止，返家後將自己鎖在房內；高二要結束時，她開始好轉，並受邀參加有關心理健康的好萊塢編劇研討會，與他人暢談憂鬱症似乎有所幫助。

KHN報導，李溫妮表示，她明白憂鬱症可能會再重返，但「我已接受這是我的一部分。」