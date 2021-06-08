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世界OnAir／超馬「致命吸引力」 跑過撒哈拉的她這麼說

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世界OnAir／超馬「致命吸引力」 跑過撒哈拉的她這麼說

世界新聞網
李衡難忘參加撒哈拉超馬時，踩在如水細沙上的經驗，以及一路如影隨形的「水泡」。李衡提供
李衡難忘參加撒哈拉超馬時，踩在如水細沙上的經驗，以及一路如影隨形的「水泡」。李衡提供

5月22日在中國甘肅舉辦的山地馬拉松越野賽，因遭遇極端天氣，加上人為疏失，一下奪走21位選手性命，其中包括梁晶、黃關軍等知名頂尖好手。這起「中國有史以來最嚴重的一次戶外運動事故」，震驚了全世界，也重新喚起外界關注，是甚麼樣的原因驅使人們不畏艱險去挑戰體能極限？未來應如何防範類似事故再度發生？

來自北京、目前定居加州的李衡(Vivian Lee)，是第一位完成聖母峰(也稱珠峰)超級馬拉松的美籍華人；談到甘肅馬拉松的悲劇，李衡認為，即使發生這樣不幸的災難，也毋需因噎廢食。俗話說：「一山有四季，十里不同天」，李衡說，超馬的魅力在於人與大自然的結合，但天有不測風雲，任何賽事都可能出現難以預料的狀況。

李衡表示，國外媒體在報導此一事件時，難免有些誤解，但事故發生後，給大家最重要的啟示是，每位選手在安全上的防護要做得更好，例如歐洲對選手的「強制裝備」便要求很高；另外，主辦單位的判斷、應變能力也很重要，這些都是中國未來舉辦超馬可以參照的經驗。

身為中年才開始跑馬拉松的「小白」，目前擔任軟體工程師的李衡說，自己通常會準備保溫毯、兩倍於補給站份量的食物和水，因為人算不如天算；她說，自己在跑超馬時絕不穿短褲，會特別注重頭和手的保暖，並多帶一雙襪子。

李衡的第一個全馬就是北極馬拉松，在失溫威脅和雪地裡舉步維艱下，沒想到得了第5名。...
李衡的第一個全馬就是北極馬拉松，在失溫威脅和雪地裡舉步維艱下，沒想到得了第5名。李衡提供

李衡也是第一個跑完馬拉松大滿貫(七大洲、北極八項賽事)的美籍華人、第八位跑完聖母峰超馬的女選手。她的第一個全馬就是北極馬拉松，在失溫威脅和雪地裡舉步維艱下，沒想到得了第5名。她對跑超級馬拉松有個生動的譬喻，就是「有如唐僧西天取經，再艱難都得一天天走下去」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到業餘馬拉松選手李衡，分享她參加撒哈拉超馬時，踩在如水細沙上的難忘經驗，以及一路如影隨形的「水泡」；李衡談到其實她從小害怕上體育課、與運動無緣，來到美國後才開始打網球、滑雪、衝浪，40多歲從半馬起步，自此與跑步結下不解之緣。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

六天賽程的撒哈拉超馬，天氣與地形對選手體能都是嚴酷考驗。李衡提供
六天賽程的撒哈拉超馬，天氣與地形對選手體能都是嚴酷考驗。李衡提供

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