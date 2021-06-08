跨國販毒集團遭破獲原因：使用加密軟體實為FBI研發

加密通訊軟體應用程式ANoM。(Getty Images)

美國 聯邦調查局(FBI)官員8日宣布，橫跨16國的販毒集團遭到破獲，800多名嫌犯落網，重達8公噸古柯鹼以及4800萬資金均被查扣。販毒集團成員彼此之間用來傳遞訊息的加密通訊軟體應用程式ANoM，其實是美國聯邦調查局與澳洲 聯邦警署(Australian Federal Police)共同研發，調查人員從2018年起便透過這款應用程式掌握販毒集團的秘密動態。

澳洲聯邦警署發表聲明指出，與美國聯邦調查局合作之下，2018年起便一直透過ANoM應用程式查看販毒集團成員之間訊息，得以搜集情資。ANoM應用程式只能透過特定預付式手機(prepared mobile phones)使用。

聲明中指出，這波行動中遭到逮捕的對象，包括以澳洲為活動聚點的義大利黑幫，以及重型機車幫派、亞洲犯罪集團、阿爾巴尼亞犯罪組織等。紐西蘭警察 及歐洲刑警組織(Europol)也參與了逮捕行動。

美國聯邦調查局犯罪調查組(Criminal Investigative Division)副主任薛維爾(Calvin Shivers)在荷蘭海牙記者會上發表聲明指出，「特洛伊木馬盾牌行動」(Operation Trojan Shield)是世界各國執法機關通力合作獲致成就的最佳典範，共同研發技術頂尖的調查工具，能夠偵測、阻撓並瓦解犯罪組織。

荷蘭全國警察署(Dutch National Police)署長珍妮‧范丹柏格(Jannine van den Berg)指出，ANoM應用程式被犯團集團成員視為安全可靠，實際上調查人員卻可以看到犯罪集團成員的通訊內容。

她說，犯罪集團成員在ANoM應用程式上以45種語言彼此聯絡，接洽走私、毒品、軍火、爆裂物、持槍搶劫、代客謀殺等犯罪行為細節。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)8日在記者會上說，這波行動不但痛擊澳洲境內的犯罪組織，也讓分布於世界各地的犯罪組織深受重創。