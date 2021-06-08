紐約計畫8月辦大型音樂會 慶祝疫情浴火重生

中央公園5月已有許多民眾在草坪做日光浴。(Getty Images)

美國紐約市 長白思豪 （Bill de Blasio）今天宣布，計劃8月在中央公園（Central Park）舉辦一場大型音樂會，以示慶祝紐約從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中「重生」。

法新社報導，白思豪在記者會中沒有公布節目細節，但他已要求資深音樂製作人克萊夫．戴維斯（Clive Davis）規劃陣容，戴維斯時常會吸引一線明星參加他的活動。

白思豪說：「我們要擴大、要大辦一場！」

他也未指明日期，但「紐約時報」（The New York Times）報導，計劃暫定8月21日。

戴維斯在演藝圈資歷豐富，曾與布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、 艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）與惠妮休斯頓（Whitney Houston）等音樂傳奇人物共事。他告訴紐時，他希望將在全球轉播的3小時節目中，邀請8位「偶像級」明星共襄盛舉。

戴維斯說，音樂會6萬張門票中有許多將是免費發送，不過也會有VIP貴賓席。

白思豪告訴媒體，他預料節目陣容會有很多紐約藝人。

紐約是美國人口最多的城市，力圖重振觀光業。疫苗接種作業已使新增確診病例大幅下降。根據官方資料，紐約市超過63%成人至少都接種了1劑疫苗。