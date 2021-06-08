最快今秋 美國兒童及嬰幼兒有新冠疫苗可打

紐約時報報導，美國兒童與嬰幼兒最快在今年秋季便有新冠疫苗可用。(Getty Images)

輝瑞 (Pfizer)、莫德納(Moderna)疫苗 都已開始在12歲以下、六個月以上嬰幼兒身上展開實驗，臨床研究在暑假尾聲可望出爐。紐約時報報導，美國 兒童與嬰幼兒最快在今年秋季便有新冠疫苗可用。

輝瑞藥廠8日宣布，新冠疫苗實驗已進入5歲以上、12歲以下兒童族群，未來幾周更將在出生六個月嬰兒身上測試疫苗。

輝瑞今年5月間宣布，9月將向美國食品及藥物管理局(FDA)申請2歲到11歲兒童使用新冠疫苗的緊急許可。輝瑞疫苗5月間已獲准供12歲至15歲之間青少年緊急使用。

研究報告數據顯示，輝瑞在臨床實驗中將為5歲至11歲兒童施打兩劑劑量各為10微克(micrograms)的新冠疫苗，同樣劑量的第三劑也將供成年人及青少年接種。至於六個月以上嬰兒及5歲以下孩童，輝瑞則施打兩劑劑量各為3微克的疫苗。

輝瑞藥廠資深副總裁葛魯柏(Bill Gruber)表示：「我們採取非常謹慎小心的作法，協助我們了解疫苗的安全性，以及疫苗在嬰幼兒體內的耐受性。」

輝瑞疫苗的兒童臨床實驗將有4500名兒童參加，輝瑞於美國、芬蘭、波蘭及西班牙等地設有90處臨床研究站。研究人員計畫今夏在通過同儕審查(peer-reviewed)的醫學期刊發表研究報告。

另一方面，莫德納疫苗今年3月已在兒童身上展開不同劑量的臨床實驗。這項臨床實驗共有美加兩地共計6750名兒童參加，研究結果將在夏季末期出爐。莫德納5月間宣布，疫苗對於12歲至17歲青少年抵抗病毒效果良好，打算向食藥局申請12歲至17歲青少年的疫苗使用許可。

根據統計，與成年人比較起來，兒童感染新冠病毒後出現重病比例較低，但美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，自從美國爆發新冠疫情以來，全美將近400萬名兒童確診染疫。

新冠病毒引發，可能影響包括心臟在內等多重臟器的「小兒多系統炎症反應綜合症」(pediatric multisystem inflammatory syndrome，PMIS)案例持續出現，衛生專家表示，兒童施打新冠疫苗之後，有助於降低病毒的社區傳播。