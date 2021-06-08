Fastly出包釀大規模斷線 停擺網站陸續恢復運作

全球多個政府、媒體與新聞網站今天上午突然停擺，現已紛紛恢復運作。這次大當機與美國雲端服務公司Fastly出包有關。圖為CNN。(美聯社)

全球多個政府、媒體與新聞網站今天上午突然停擺，現已紛紛恢復運作。這次大當機與美國 雲端服務公司Fastly出包有關。

法新社報導，許多斷線的網站在格林威治時間10時44分（美東時間上午6時44分）左右恢復連線，但仍有一些網站受影響。白宮與英國 政府網站（gov.uk）曾出現錯誤訊息，隨後又能連上。

路透社引述斷線問題追蹤網站Downdetector.com指出，包括網路論壇Reddit、亞馬遜 （Amazon）、美國有線電視新聞網（CNN）、交易支付平台PayPal、串流音樂服務商Spotify、「紐約時報」（The New York Times）等高流量網站都出現問題，但在斷線幾分鐘至1小時左右後，似乎紛紛恢復連線。

Fastly是全球最廣泛使用的內容傳遞網路服務供應商之一。公司表示：「目前已找到問題，並著手修復。」

Fastly於2019年成為上市公司。該公司利用較不擁擠的路徑協助網站傳輸內容，讓消費者更快取得內容。

Fastly網站表示，公司服務涵蓋範圍多半面臨效能降級問題。多個網站的錯誤訊息都指向Fastly出包。

一些新聞媒體的網站雖然無法載入，仍找到變通之道報導這次大規模斷線。

例如熱門科技新聞網站The Verge改用Google Docs 來報導新聞；「衛報」（The Guardian）的英國科技版編輯則開啟推特（Twitter）推文串來報導斷線事件。

根據Downdetector.com，近2萬1000名Reddit用戶回報網頁出現問題，亞馬遜網頁則有超過2000名用戶回報問題；亞馬遜的遊戲影音串流平台Twitch也發生斷線情形。

英國金融時報（Financial Times）、衛報、紐時與彭博（Bloomberg News）的網站亦曾斷線。