曾經染疫就有抗體？專家：變種病毒肆虐再度感染風險高

民眾接種新冠疫苗意願走低，專家指出，若要擁有完整的保護，還是要完全接種才行。圖為7日的麻州海灘。(美聯社)

由於民眾接種新冠疫苗 意願走低，拜登 總統喊出7月4日美國 獨立紀念日來臨時要讓生活回歸正常的目標，恐難達成。美國有線電視新聞網(CNN)分析，某些民眾因為錯誤觀念導致沒打疫苗，例如以為曾經感染新冠病毒便有抗體。專家指出，曾經感疫便可不必打疫苗的想法存有盲點，並未考慮變種病毒的因素，若要擁有完整的保護，還是要完全接種(fully vaccinated)才行。

全美各州當中，密西西比州是疫苗接種率最低的州。共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)日前接受美國有線電視新聞網訪問時表示，疫苗接種率低迷的原因在於，當地民眾普遍存有天然免疫力(natural immunity)想法。維瑞斯與妻子都已完成接種。他說，疫苗安全有效，但拜登鼓吹民眾打疫苗的手法過於武斷。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，密西西比州成年居民當中，已施打至少一劑疫苗者不到45%，完成接種者則僅有35.7%。

瑞維斯受訪時說，32萬密州居民曾經確診感染新冠病毒，這些民眾可能擁有天然免疫力。他表示，確診案例與染疫住院率如今在密州都已大幅下降，雖然他鼓勵民眾打疫苗，但同時相信民眾有權自行抉擇。

布朗大學(Brown University)公共衛生學院教授加哈 (Ashish Jha)則說，有關天然免疫力的想法是錯誤認知，可惜很多民眾卻如此相信，以為只要曾經感染病毒就可不必打疫苗。

加哈說：「毫無疑問的，我相信透過疫苗產生的免疫力絕對比較持久，面對變種病毒時也較有抵抗力。」

他表示，如果想要擁有抵抗力，唯一管道就是完成接種，確實施打兩劑新冠疫苗。他說：「這就是為什麼所有人都必須打第二劑疫苗的原因。」

拜登先前表示，7月4日之前要讓70%美國成年人至少施打一劑新冠疫苗，但從疾管中心公布最新疫苗統計數據看來，這個目標恐怕要到7月中下旬才能達成。

加哈指出，美國如果要在7月4日達到拜登訂定的疫苗接種目標，對於疫苗推廣就要加倍努力才行，各州都要加快腳步。他說：「若以目前狀況來看，我覺得7月4日之前達成70%接種率是不可能的。」