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美成立「突擊工作小組」 針對中國不公平貿易行為

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彭博：拜登宣布供應鏈計畫 將提高晶片產量

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

彭博資訊報導，美國總統拜登發表多管齊下的策略，以確保藥品、微晶片等重要產品的供應鏈安全無虞，且正評估是否展開貿易調查，若是展開，可能導致對某些磁鐵進口課徵關稅。

報導指出，拜登政府將針對供應鏈擾亂問題成立一個任務小組，設法化解可能對美國經濟復甦造成影響的近期瓶頸。知情官員向媒體記者透露，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），以及運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和農業部長維賽克（Tom Vilsack），將領導這個團隊。任務小組將聚焦於供應與需求失衡的領域，例如房屋興建與營造、半導體、運輸、農業以及糧食。

官員表示，白宮將發布一份250頁的報告，包含評估內容和一長串建議清單。

這項計畫不僅將解決迫在眉睫的問題，也將預防更長期的供應短缺問題。按計畫，這個任務小組將展開為期100天的供應鏈弱點檢討，由眾多政府機關負責進行，並受白宮監督。拜登已承諾將投資強化美國的製造業能力，並降低美國依賴中國等對手國供應關鍵零組件。

一位官員指出，這些產業的供應鏈瓶頸已推升價格並耽擱交貨時間，但白宮認為這些問題應該只是暫時性的。

立即行動方面，商務部將評估是否啟動調查，以查明進口的永久磁鐵（permanent magnets）是否對美國國家安全造成傷害。

這項調查將依循1962年「貿易擴張法」第232條款進行，該條款允許對被認定權威國安威脅的進口產品課徵關稅，且無需經過國會表決通過。前美國總統川普就是援引同一條法律，對進口自其他國家和地區的鋼和鋁課徵關稅，包括歐盟等地都受影響。

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