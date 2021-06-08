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華爾街預期 9月底將有61%的員工重返辦公室

編譯黃淑玲／綜合外電
紐約市中央車站去年3月下旬時，只有少數通勤者出入。 美聯社
紐約市中央車站去年3月下旬時，只有少數通勤者出入。 美聯社

紐約市一項調查發現，金融業雇員預期9月底會回到公司上班的比率，由3月時的50%上升到61%。而目前已經有大約14%的金融從業人員已回辦公室工作，在調查的行業類別中排第二，不過比率遠低於第一名房地產的70%。

彭博資訊說，根據Partnership for New York City這個組織周一（7日）公布的調查，華爾街對說服員工回辦公室上班愈來愈感到樂觀。一年多以前，因為新冠疫情的封鎖措施迫使華爾街大銀行必須讓員工改為在家工作。現在美國銀行（BofA）已鼓勵在紐約的高層主管回辦公室上班，高盛（Goldman Sachs）也通知員工下周開始回辦公室上班。

Partnership for New York City表示：「這次調查的結果顯然比過去一年的調查要樂觀得多，反映了疫苗接種速度相對加快的影響。」

在接受調查的180家公司中，僅有27家計劃要求員工在返回辦公室前接種新冠疫苗，不過其他公司仍打算鼓勵員工打疫苗。超過三分之一的雇主表示，疫苗接種率仍然是員工要返回辦公室時，最關心的事。地鐵和其他公共交通工具與主要大車站等人群易聚集的地方，會否造成安全疑慮，也是受訪者擔憂所在。

就整體受訪的在坐辦公室工作者而言，62%預期自己會在9月重回工作場所，3月調查時這個比率只有45%。

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