最高法院:臨時保護身分者若非法入境 不符綠卡申請資格

最高法院7日一致裁定，聯邦移民法律禁止非法進入美國的臨時保護身分者(TPS)申請綠卡。美聯社

最高法院7日一致裁定，聯邦移民法律禁止非法進入美國的臨時保護身分者(TPS)申請綠卡；但合法入境美國的臨時保護身分者，不受此項裁決影響，仍可申請成為永久居民。

這是最高法院對「薩爾瓦多(El Salvador)公民桑切斯(Jose Santos Sanchez)vs國土安全部」案的裁決，桑切斯1997年非法入境 美國，美國政府在2001年對其發放臨時保護身分，他早前申請綠卡被拒，因而對此提出司法挑戰。

該裁決給出的判例回答了「非法入境美國，並因人道主義原因獲得臨時保護身分者，是否可按照移民法被美國接收(admit)、成為永久居民」的問題，而最高法院給出的決定是「不行」。

最高法院大法官艾蕾娜‧卡根(Elena Kagan)在最高法院意見書(Opinion of the Court)寫道，薩爾瓦多公民桑切斯在1997年非法入境美國，當時並未經過移民官員檢查和授權(inspection and authorization)，之後也在未獲得合法許可的情況下工作，直到2001年獲得臨時保護身分。

臨時保護身分適用於來自戰亂或災害國家的外國人，在母國危害持續期間，可合法在美國生活、工作，目前全美約有來自12個國家的40萬臨時保護身分者，這12個國家包括薩爾瓦多、海地(Haiti)、洪都拉斯(Honduras)、緬甸(Myanmar)、尼泊爾(Nepal)、尼加拉瓜(Nicaragua)、 索馬利亞(Somalia)、南蘇丹(South Sudan)、蘇丹(Sudan)、敘利亞(Syria)、委內瑞拉(Venezuela)和葉門(Yemen)。

卡根指，桑切斯在美生活逾20年，已在2014年申請綠卡，但遭移民局拒絕，而此案關鍵在於「臨時保護身分是否能在不計較其非法入境的前提下，獲允成為永久居民」，最高法院表示不可以。

她寫道，臨時保護身分給予外國人非移民身分，但不代表接收他們，所以臨時保護身分不能讓非法入境者有資格申請綠卡。

目前國會眾院已通過相關法案，讓臨時保護身分者有可能成為永久居民，但該法案在參院前景渺茫；移民團體 表示，因人道主義來美的許多人已在這個國家生活了很多年，孩子也在美國出生、是美國公民 ，並在美國紮根。